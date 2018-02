Guinée: L'ancien premier ministre Said Fofana installé dans ses fonctions de médiateur de la République

Les sélections de la Mauritanie et de la Guinée vont jouer une rencontre amicale internationale le 24 mars… Plus »

Le médiateur de la République de Guinée sortant, le Général Facinet Touré, « le médiateur entre en fonction après avoir prêté serment devant le président de la République et les présidents des institutions du pays, pour un mandat de 07, non rénouvelable. Il reçoit les plaintes des citoyens pour les résoudre à l'amiable et Il ne prend pas de sanction contre les uns et les autres ni de position, son rôle c'est de résoudre les conflits s'il est saisi. » explique t-il.

Dans son intervention le Ministre conseiller à la Présidence de la République chargé des relations avec les institutions républicaines, Maître Mohamed Lamine Fofana, a précisé que la nomination de Mohamed Said Fofana comme médiateur de la République par décret présidentiel N°D/2018/019/PRG/SGG, a pour rôle de consolider la paix et la cohésion sociale en Guinée.

Copyright © 2018 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.