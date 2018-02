Togo: Klassou "dans les bassins"

On peut reconnaitre que la pluie de lundi dernier à surpris plus d'uns dans la mesure où le mois de Février se situe bien dans la période dite de saison sèche au Togo.

Au cours de cette réunion de travail, le Premier ministre et ses interlocuteurs ont pris des mesures d'anticipation et de gestion, surtout en faveur des zones réputées traditionnellement inondables. Il s'agit entre autres des quartiers de Bè, Tokoin-Gbadago, Tokoin-Tamé, d'Agbalepédogan, Hedzranawoé, Agoè-Zongo Adidoadin-Caméléon, Adidogomé-Essor, Soviépé, Kélégougan-Togo 2000...

Descendre sur le terrain et vérifier l'état des bassins de rétention d'eau pluviale autrefois mis en place et aussi faire l'état des lieux des caniveaux d'évacuation des mêmes eaux, ce sont là les instructions du Chef du gouvernement, Sélom Komi Klassou, hier mardi aux responsables des services de gestion des inondations, avec qui il a eu une séance de travail, au lendemain de la forte pluie qui s'est abattue sur Lomé et d'autres localités du Togo lundi dernier, et causant des dégâts.

