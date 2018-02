Maroc: Lions de l'Atlas - Hervé Renard confronté aux méformes et blessures

En plus des rencontres amicales prévues en mars prochain contre l'Ouzbékistan et la Serbie, les Lions de l'Atlas disputeront 3 autres matchs avant de s'envoler vers la Russie. Le Maroc a rendez-vous avec deux tests: contre les Serbes le 23 mars à Turin et face à l'Ouzbékistan le 27 du même mois au complexe Mohammed V à Casablanca. Les noms des joueurs sélectionnés pour disputer lesdites rencontres seront dévoilés en début du mois prochain par le sélectionneur du Maroc.

Pour ces deux tests amicaux, Hervé Renard doit faire avec le nombre important de joueurs qui ne jouent plus avec leurs clubs ou blessés, rapporte Al Ahdath Al Maghribia du 28 février relayé par sport.le360.ma. C'est le cas d'Oussama Tannane (AS Saint-Étienne) et le gardien titulaire des Lions de l'Atlas Munir Mohamedi (CD Numancia) qui n'ont pratiquement joué aucun match avec leurs clubs respectifs, ce qui les expose automatiquement à un manque de compétition, car la compétitivité est nécessaire pour disputer les matchs difficiles de la Coupe du monde.

D'autres joueurs vivent pratiquement la même situation. C'est le cas d'Achraf Hakimi, irrégulier depuis plusieurs semaines au Real Madrid, ainsi que Sofiane Boufal qui demeure dans l'infirmerie de Southampton. Plus grave est le cas de l'international marocain du Real Bétis, Zouhair Feddal, qui a subi une opération après s'être rompu le tendon d'Achille dans un récent match contre Villarreal.

Pour les deux matchs amicaux, le technicien français sera obligé de donner la chance à de nouveaux joueurs. C'est le cas pour la révélation du CHAN, Ayoub Kaâbi. L'attaquant de Berkane pourrait faire partie de la liste des joueurs convoqués pour le match amical contre la Serbie.