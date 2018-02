Algérie: Yacine Adli - La pépite franco-algérienne affole l'Europe

Yacine Adli fait fondre les ténors de l'Europe. Le jeune talent algérien du PSG s'est érigé cette saison comme une des prochaines promesses du football. Le Barça l'a compris et ne le perd pas de vue, prêt à négocier cet été.

Yacine Adli n'a pas uniquement réveillé l'intérêt du club 'blaugrana', mais aussi d'une bonne partie de l'Europe comme la Juventus, Arsenal, Manchester City et le Bayern Munich. D'après 'L'Équipe' ils sont tous derrière lui. Le contrat du jeune milieu offensif de 17 ans avec le Paris Saint-Germain prend fin cet été. Les géants du vieux continent se précipitent pour l'attirer dans leurs filets. En quête de jeunes talents, les décideurs du Barça sont convaincus et comptent lancer l'assaut dès le début du Mercato estival. Ils ont suivi la performance du jeune Franco-Algérien lors d'un match de la Ligue de la jeunesse de l'UEFA entre les espoirs du Barça et du club français mardi dernier.

Le joueur de 17 ans est appelé à devenir un leader et un digne représentant du produit français dans les années à venir. Ses facettes les plus appréciées sont sa vision du jeu et sa capacité à faire les passes, il faut aussi souligner son habileté pour inventer et créer du jeu. Ses belles performances en UEFA Youth League ont captivé plusieurs grands clubs européens, ce qui a donc forcé le PSG à déjà commencer les négociations pour sa prolongation. Les Catalans n'auront pas la mission aisée lors du prochain Mercato. "Mundo Deportivo" explique que l'Arsenal et le Manchester City se sont renseignés sur la perle parisienne et veulent tenter le coup. Ce n'est pas tout selon le journal espagnol. La Juventus de Turin et le Bayern seraient également sur les traces de Yacine Adli.

Tout laisse penser que le prochain mercato estival sera très agité dans les locaux parisiens. Yacine Adli sera ainsi au centre des attentions, comme Neymar avec le Real Madrid.