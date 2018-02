Tunisie: Des instances nationales et des associations catégoriquement contre l'hébergement des archives de l'IVD par des sociétés étrangères

Il s'agit de données sur des crimes et sur la situation pénale du citoyen, son état de santé, sa religion, ses convictions et toute les données définies par la loi comme personnelles » a-t-il expliqué.

« Ces archives et plus particulièrement les archives audiovisuelles représentent une grande partie des documents à héberger, ce qui exige la maîtrise de techniques assez développées », a-t-il expliqué.

« Aucun opérateur n'a encore été retenu pour cet appel d'offre », a tenu à préciser le vice-président de la Commission de conservation de la mémoire et membre de l'Instance « Vérité et Dignité », Slaheddine Rached.

Tunis — Des représentants des instances nationales et des composantes de la société civile se sont déclarés, mercredi, catégoriquement contre l'hébergement des archives de l'Instance « Vérité et Dignité » (IVD) sur des serveurs appartenant à des sociétés étrangères.

Copyright © 2018 Tunis Afrique Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.