Cote d'Ivoire: BRVM Investment Days 2018 - La Bourse régionale en tournée auprès d'investisseurs dès le 14 mars

À la fin de janvier 2018, la BRVM comptait 45 sociétés cotées, exerçant dans divers domaines d'activité parmi lesquels les télécommunications, la banque, la brasserie, l'agriculture, et 37 lignes obligataires, dont 5 obligations islamiques (sukuk).

BRVM Investment Days 2018 : La Bourse régionale en tournée auprès d'investisseurs dès le 14 mars

Les journées d'investissement 2018 se tiendront successivement à Johannesburg, à Londres et à New York en 2018.

Après Paris, fin 2014, Londres et New York en 2015, puis Dubaï en 2016, la Bourse régionale des valeurs mobilières de l'Afrique de l'Ouest (BRVM, commune aux huit pays de l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine) renoue avec la tradition des roadshows internationaux destinés à promouvoir la place financière et les opportunités d'investissement offertes par les économies de l'espace Uemoa. Pour ses Roadshows internationaux de l'année 2018, la Brvm se déplacera sur trois continents dans trois des plus grandes places financières mondiales : Johannesburg, Londres et New York.

La BRVM, indique un communiqué de sa direction dont nous avons obtenu copie, donnera le coup d'envoi de ses Journées d'investissement (BRVM Investment Days) 2018 à Johannesburg, le 14 mars. Le Roadshow se déplacera successivement à Londres le 2 mai et à New York, le 20 septembre.

Les «BRVM Investment Days » seront pour les investisseurs potentiels, l'occasion de rencontrer le Directeur général de la BRVM, le Dr. Edoh Kossi AMENOUNVE ainsi que les Directeurs généraux des sociétés cotées comme la Sonatel, ETI et d'autres acteurs du marché, Sociétés de gestion et d'intermédiation (SGI), Sociétés de gestion d'OPCVM (SGO), etc. poursuit le texte.

Les premiers responsables de ce marché boursier régional expliqueront « les raisons qui font que le marché réglementé de la BRVM est la meilleure passerelle pour l'investissement dans la sous-région et partageront leurs idées sur les tendances économiques au sein de la zone économique francophone ouest-africaine », souligne le texte.

Ils présenteront également le plan d'actions stratégiques et les perspectives de performance de la BRVM, y compris les introductions en bourse à venir, les perspectives de privatisation, le nouveau Troisième Compartiment, le programme ELITE pour accompagner les Petites et Moyennes Entreprises (PME).

«L'investissement local en forte hausse dans nos pays favorise la croissance. Nous sommes également désireux de continuer à améliorer les marchés de capitaux et à accroître la liquidité en veillant à ce qu'ils restent attractifs pour les investisseurs internationaux. Nos sociétés cotées comptent des champions africains, représentés dans plusieurs pays. Nous veillons à ce que la BRVM soit le moyen le plus efficace pour les investisseurs de partager notre croissance et la richesse créée dans nos économies », déclare le Dr. AMENOUNVE dans le texte parvenu à notre rédaction.

À la fin de janvier 2018, la BRVM comptait 45 sociétés cotées, exerçant dans divers domaines d'activité parmi lesquels les télécommunications, la banque, la brasserie, l'agriculture, et 37 lignes obligataires, dont 5 obligations islamiques (sukuk).

La BRVM, qui a enregistré une avancée de taille fin 2017 avec l'avènement de son troisième compartiment destiné aux Pme, connaîtra une autre avancée technologique cette année avec la mise en place de la bourse en ligne qui permettra aux investisseurs de procéder à des opérations « en temps réel » directement « via leur smartphone ou leur ordinateur ». Autant d'atouts, parmi d'autres, qui seront présentés aux investisseurs lors des roadshows 2018.