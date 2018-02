Congo-Brazzaville: Mois de la femme - Ucofem organise une marche de sensibilisation aux droits des femmes des médias

Le mois de mars dédié à la femme sera marqué d'un sceau indélébile par l'Union congolaise des femmes de médias (Ucofem), qui milite pour la promotion des droits des femmes et l'égalité du genre dans et par les médias.

Au cours d'une réunion qu'elle a présidée le 27 février au siège de l'ONG "Grandissons ensemble" dans la commune de la Gombe, la directrice exécutive nationale de l'Ucofem, Anna Mayimona Ngemba a, en présence de la directrice adjointe, Francine Umbalo, dévoilé aux femmes des médias, membres de cette association, le programme retenu pour cette année en cours.

L'activité phare de ce mois de mars, a expliqué Anna Mayimona, est l'organisation le 1er mars de la 2e édition du marathon des femmes et hommes des médias au travers toutes les représentations provinciales de l'Ucofem.

Avec comme slogan « Homme et femme des médias pour l'égalité des chances », cette marche de sensibilisation aux droits des femmes des medias appuyée par Free Presse Unlimited (FPU) entre dans le cadre de la commémoration du mois de la femme et démontre la mobilisation des femmes et hommes des médias sur le thème national « Investir dans la force productrice de la femme rurale ».

À Kinshasa, ce marathon partira du terrain de la RTNC pour se terminer à la place du Cinquantenaire en face du Palais du peuple. À en croire Anna Mayimona, ce marathon qui sera aussi organisé dans d'autres pays, notamment au Pays-Bas et en Indonésie, s'inscrit dans la droite ligne du mouvement mondial dénommé « Men 4 Women ».

Pour la directrice exécutive de l'Ucofem, à Kinshasa, cette marche aura une particularité. « Les femmes et les hommes vont marcher ensemble et ces derniers seront à l'avant plan pour montrer que la question du genre concerne aussi bien les femmes que les hommes », a-t-elle dit. Pour une forte mobilisation, Anna Mayimona sollicite l'implication de tout le monde. C'est pour la deuxième fois que l'Ucofem organise ce marathon des femmes des médias. La première édition de 2017 a mobilisé près de cinq cents femmes autour du slogan "Les femmes des médias se mobilisent autour des objectifs du développement durable pour une planète 50/50 d'ici 2030". Pour ce faire, les grandes villes, notamment Lubumbashi, Mbuji-Mayi, Kisangani, Bunia, Boma, Kikwit et Bandundu, avaient connu la même ambiance que Kinshasa. Association sans but lucratif de droit congolais, Ucofem a été créée en septembre 1997.