Congo-Brazzaville: Ouesso - Trois trafiquants d'ivoire arrêtés

Les trois individus appréhendés sont poursuivis pour présomption d'abattage, détention et circulation illégales des trophées d'espèces animales intégralement protégées. Ils encourent des peines allant jusqu'à cinq ans d'emprisonnement ferme et des amendes lourdes.

« L'importation, l'exportation, la détention et le transit sur le territoire national des espèces intégralement protégées ainsi que de leurs trophées sont strictement interdits ; sauf dérogation spéciale de l'administration des eaux et forêts, pour les besoins de la recherche scientifique », précise l'article 27 de la loi congolaise en matière de protection de ces espèces fauniques.

À en croire des sources judiciaires, deux des trois suspects sont des Congolais de Brazzaville et le troisième est Congolais de Kinshasa. L'un des deux Congolais de Brazzaville est un ancien militaire des forces armées congolaises. La bande organisée aurait utilisé une pirogue sur l'affluent Sangha pour assurer le transport de leurs produits entre Pokola et Ouesso, selon les mêmes sources, dans l'espoir de contourner les patrouilles des services de l'Etat.

Ces derniers sont connus des services des eaux et forêts car ils sont souvent cités dans le commerce illégal des produits de la faune dans les départements de la Sangha et de la Likouala. Leur arrestation a été rendue possible grâce aux informations et à l'aide du Projet d'appui à l'application de la loi sur la faune sauvage.

Les services de la gendarmerie et des eaux et forêts ont appréhendé, le 26 février dernier à Ouesso, département de la Sangha, trois individus en possession de quatre pointes d'ivoire d'environ dix kilogrammes.

