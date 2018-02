Congo-Brazzaville: Enseignement technique et professionnel - Le pays et la Turquie envisagent une coopération plus fructueuse

La coopération entre les deux pays dans ce sous-secteur a été évoquée, le 27 février, entre le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes, et l'ambassadeur de Turquie au Congo, Can Incesu.

« La semaine dernière, nous avons reçu une délégation de l'Agence turque de coopération et de développement qui a visité plusieurs centres de formation du ministère, donc nous avons évalué avec le ministre dans quel sens nous devons orienter cette coopération d'autant plus qu'une délégation congolaise a également visité la Turquie, il y a quelques mois », a expliqué le diplomate turc à sa sortie d'audience.

Can Incesu a, en outre, informé le ministre en charge de l'Enseignement technique et professionnel de la disponibilité des bourses d'études de Turquie pour les bacheliers à partir du 16 avril. « Comme chaque année, ces bourses seront accessibles aux bacheliers de l'enseignement général et technique. Donc, nous nous sommes accordés pour informer les élèves des classes de terminale et les bacheliers sur la façon de s'enregistrer sur Internet. Les bourses sont accessibles à tous les bacheliers de moins de 21 ans. Mais, ce sont ceux qui ont obtenu des meilleures notes et moyennes qui seront préférés, retenus », a précisé l'ambassadeur de Turquie au Congo.

Comme pour tous les candidats, les inscriptions se feront en ligne sur le site : turquie.brazzaville@mfa.gov.tr.