Ile Maurice: Planification spatiale marine - Atelier de formation sur l'utilisation de la base de données pour l'observation océanique

communiqué de presse

Une cérémonie de remise de certificats à une quinzaine d'administrateurs de bases de données et administrateurs systèmes qui ont suivi une formation du 21 au 28 février 2018, sur l'installation et la gestion d'un système d'information géographique en vue d'assurer une utilisation efficace de la base de données de l'observatoire Océanique, s'est tenue aujourd'hui au siège du Department for Continental Shelf, Maritime Zones Administration and Exploration à Belmont House, à Port Louis.

La formation était une initiative du Department for Continental Shelf, Maritime Zones Administration and Exploration du ministère de la Défense et de Rodrigues. Elle s'est déroulée dans les locaux du Central Information Systems Division (CISD) à Port Louis. A l'issue de cette formation, les participants seront aptes à gérer, utiliser et mettre en ligne une plateforme de base de données pour l'observation océanique tel que prévu par 'L'élaboration d'un Observatoire Océanique amélioré en faveur de l'exploration et du développement océaniques et la planification des espaces marins', un projet en collaboration avec l'Indian Ocean Rim Association.

Cette plateforme de base de données a été conçue par le Department for Continental Shelf, Maritime Zones Administration and Exploration, en collaboration avec l'Organisation du Commonwealth pour la recherche scientifique et industrielle (CSIRO), l'organisme gouvernemental australien pour la recherche scientifique.

Le logiciel GeoNode sera utilisé comme système de gestion de contenu géospatial et comme moteur de recherche spatial. GeoNode propose la création, le partage et le téléchargement de données géo-spatiales. Celles-ci peuvent être présentées sous différents formats, accessibles via le navigateur en ligne.

Importance de l'économie bleue et une base de données

Le Senior Chief Executive du ministère de la Défense et de Rodrigues, M. P. Jugroo ; le directeur du Department for Continental Shelf, Maritime Zones Administration and Exploration, Dr Rezah Badal ; ainsi que le secrétaire général de l'Indian Ocean Rim Association, Dr Nomvuyo Nokwe, ont pris la parole à cette occasion.

M. Jugroo a rappelé que le gouvernement accorde une importance particulière à l'économie bleue comme énoncé dans la Vision 2030. Il soutient que l'observatoire océanique est l'épine dorsale de la planification spatiale marine tout en ajoutant que cet outil est le premier en son genre à Maurice.

Lors de son allocution, Dr M. Rezah Badal, a souligné que cette base de données pour l'observation océanique vise à soutenir l'initiative de la planification d'espaces marin de la République de Maurice. En effet, elle servira de plateforme unique pour recueillir, sauvegarder, organiser et accéder aux données spatio-temporelles relatives à l'exploration et au développement de l'océan.

'En intégrant les diverses sources d'information et en fournissant un accès aux connaissances pertinentes, la base de données agira comme guide pour identifier les lacunes dans les informations et les données existantes. Elle sera d'ailleurs la pierre angulaire pour la prise des décisions sur l'espace marin et permettra de gérer durablement les zones maritimes de Maurice', précise Dr Badal.

Pour sa part, le secrétaire général de l'Indian Ocean Rim Association, Dr Nomvuyo Nokwe, s'est appesantie l'importance des données marines pour le développement de l'économie bleue, d'où la pertinence et la nécessité de la mise en place de l'observatoire océanique.

Elle soutient que l'IORA accorde une importance particulière à l'économie bleue qui peut être un robuste levier de développement pour beaucoup de pays. 'L'économie bleue peut jouer un rôle essentiel dans la croissance économique durable et le développement social, la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau, la baisse de pauvreté, la protection des ressources ou encore la création d'emplois. Elle assure également la protection de nos ressources marines, l'aquaculture, les transports, le secteur portuaire, et le secteur de l'énergie', avance-t-elle.

La formation

La formation a réuni des représentants du CISD, du Government Online Centre, du Central Informatics Bureau, de l'IT Security Unit du ministère de la Technologie, de la Communication et de l'Innovation, et du Department for Continental Shelf, Maritime Zones Administration and Exploration. Elle est animée par des formateurs qualifiés de CSIRO en Australie.

Les objectifs de la formation étaient d'équiper les stagiaires de connaissances et d'aptitudes pour qu'ils puissent déployer les logiciel GeoNode ; utiliser le panel administratif de GeoNode ; configurer et personnaliser les installations du logiciel ; mieux comprendre la gestion des serveurs, la résolution des problèmes de base et la maintenance ; gérer les comptes utilisateurs ; télécharger des documents ; et modifier les métadonnées.