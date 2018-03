Mauritanie: Lancement de la seconde phase du Programme Régional des Pêches en Afrique de l'Ouest

Les travaux de l'atelier préparatoire du lancement de la seconde phase du Programme Régional des Pêches en Afrique de l'Ouest (PRAO), organisé par l'antenne Mauritanie dudit programme ont été ouverts mardi à Nouakchott.

L'atelier de huit jours et auquel participent des représentants des Etats de la commission sous-régionale des pêches, vise à évaluer la première phase et à identifier les fondements et les principes de travail de la deuxième phase.

Cet atelier compte également préparer les dossiers, catégoriser les activités, fixer le budget et les normes ainsi qu'à identifier les indicateurs.

La secrétaire générale du ministère des pêches et de l'économie maritime, Mme Khadija Mint Bouka, a qualifié à cette occasion, le PRAO de partenaire vital pour le secteur des pêches, notamment en matière d'élaboration et de mise en œuvre des politiques qui s'y rapportent, appelant à observer les règles de bonne gouvernance et de gestion durable de la ressource ainsi qu'à prendre en compte les intérêts des communautés locales.

Elle a appelé aussi à créer une valeur ajoutée, qui prend en compte les conditions de santé, l'accès au marché et les conditions appropriées pour impulser l'aquaculture, remerciant la Banque mondiale pour son appui à la pêche en Mauritanie et la commission sous-régionale des pêches.

Le directeur des programmes au sein de la commission précitée, M. Mohamed Ould Abidine Ould M'Aive, a rappelé dans son intervention, que la première phase s'est focalisée sur la bonne gouvernance et la gestion durable de la pêche en plus de l'augmentation de la valeur ajoutée des produits de la pêche et le renforcement des capacités de surveillance ainsi que la limitation de la pêche illégale.

« La deuxième phase du programme se concentrera sur le renforcement des acquis et l'appui du cadre institutionnel, afin de renouveler le potentiel, de consolider l'engagement envers les groupes locaux et la création d'un développement propice à la pisciculture », a-t-il conclu.

La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de l'environnement et du développement durable M. Madi Ould Taleb et de la coordinatrice du PRAO en Mauritanie, Mme Fatma Habib.