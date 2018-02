Cet entretien sera suivi d'une cérémonie de signature d'accords entre les gouvernements sénégalais et turc. A la fin de la cérémonie de signature d'accords, les deux pré- sidents feront face à la presse. En début d'après-midi, les deux Chefs d'Etat se rendront au Centre International de Conférences Abdou Diouf (CICAD) pour prendre part, à partir de 15h, au Forum Sénégalo - Turc. La note officielle qu'à « l'issue de leur participation au Forum, les deux Chefs d'Etat visiteront les chantiers du Palais des sports « Dakar Arena » et le marché d'intérêt national de Diamniadio». Le Président turc Erdogan quittera Dakar le vendredi 02 mars dans la matinée.

La visite devant durer trois jours « illustre les excellentes relations entre le Sénégal et la Turquie et traduit la volonté fortement exprimée par les deux chefs d'Etat de renforcer les liens entre le Sénégal et la Turquie pour en faire un modèle réussi de coopération », selon un communiqué des services de communication de la présidence.

