Sénégal: Exploitation pétrolière et gazière - Les acteurs réclament l'élaboration du code de l'énergie

Les acteurs pétroliers et gaziers appellent les autorités publiques à élaborer le code de l'énergie avant le démarrage de l'exploitation de ces ressources. Ils l'ont fait savoir, hier, mardi, à Dakar, en conférence sur les Enjeux et perspectives des récentes découvertes pétrolières et gazières au Sénégal.

L e temps presse et rien de solide ne semble à présent être mis en place pour ne pas rater le train d'ici 2021, année charnière pour le démarrage de l'exploitation pétrolière et de gazière au Sénégal. Sur ce, l'Association sénégalaise pour le développement de l'énergie (Asdea), en collaboration avec la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (Cnes), en conférence sur les «Enjeux et perspectives des récentes découvertes pétrolières et gazières au Sénégal», a fait part, hier mardi, à Dakar, de ses inquiétudes sur l'élaboration du code de l'énergie. Lequel code devra clarifier le jeu pour garantir la gestion transparente et rationnelle de ces ressources aux fins d'éviter toute "malédiction". El Hadji Ibrahima Ndao, abordant la problématique de l'organisation d'un marché du gaz au Sénégal, a invité les acteurs à travailler pour l'élaboration du code de l'énergie.

Ainsi, selon lui: «L'élaboration et l'adoption d'un code de l'énergie doit être une sur priorité du gouvernement et des acteurs pour mettre en place une bonne organisation et d'encadrement des acteurs nationaux tout comme étrangers aux fins de mieux gérer ces ressources créatrices d'emplois et de revenus et donc le développement socioéconomique du pays», a-t-il dit. Faute de quoi, selon lui : «Au moment de l'exploitation, si les ressources humaines ne sont pas en place, les compagnies seraient dans l'obligation d'avoir recours à leur pays. Puisque le moment de l'exploitation est venu et les compagnies sont tenues de le faire pour commencer à voir les retours sur investissement, en ce sens qu'elles ont beaucoup investi. Donc, il urge d'ores et déjà de travailler à mettre en place toute la chaîne de valeurs (les métiers connexes) à l'exploitation pétrolières et gazières. Par exemple, renseigne-t-il: «Aujourd'hui, le Sénégal a un déficit criant de maind'œuvre en soudure de haute intensité dans les usines, idem pour la peinture...

Et ce sont des métiers qui rapportent gros». Fary Ndao, ingénieur géologue, membre de Asdea après avoir fait le point sur le contenu local, citant au passage des pays comme le Brésil, le Venezuela, le Nigéria, l'Angola... qui exploitent sans contraintes majeures leurs ressources pétrolières et gazières, a souhaité voir le Sé- négal se doter d'une bonne politique du contenu local pour arriver à tirer le meilleur dividende de nos ressources. Birame Diouf, ingénieur géophysicien, ancien directeur général de la Société des mines de fer du Sénégal oriental (Miferso), ancien chef du département négociation/association et opération pétrolière à son tour, développant sur la gestion des revenus, de prime abord à préciser que ces ressources ne sont renouvelables. Par conséquent, il faut penser à une bonne gestion de ressources. Poursuivant son propos, il rappelle que la loi 2016 indique que les ressources naturelles appartiennent au Peuple. Sokhna k. Thioye Sakho, ingénieur géologue à Petrosen, faisant le point de l'état des lieux des découvertes pétrolières, a réaffirmé que d'importantes quantités de gaz trouvées, qui de concert avec la Mauritanie, vont être exploitées selon les besoins de chaque pays sur la base d'un commun accord.

A ce propos, elle dira «"Tortue"est la principale découverte gazière en Afrique depuis celle du champ égyptien de "Zohr" en 2015 qui lui est un peu supé- rieur. Sa mise en exploitation pourrait intervenir en 2021, si les fonds nécessaires au chantier sont levés rapidement».