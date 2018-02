Le Conseil supérieur de la Fonction publique locale a été installé hier, mardi matin, par le président de la République Macky Sall à Dakar. Selon le chef de l'Etat, «cette grande réforme exige la modernisation de la gestion publique territoriale, avec la promotion soutenue de la qualité des ressources humaines». En ce sens que «cet organe doit apporter une nouvelle dynamique à la réforme de la Fonction publique locale». Le conseil en question est constitué de 20 membres titulaires et de 20 membres suppléants.

«Cette grande ré- forme exige la modernisation de la gestion publique territoriale, avec la promotion soutenue de la qualité des ressources humaines». C'est le président de la République Macky Sall qui réitère ainsi sa volonté de moderniser la gestion publique territoriale. S'exprimant hier, mardi 27 février à Dakar, lors de l'installation officielle des membres du Conseil supérieur de la Fonction publique locale, le chef de l'Etat relèvera que «cet organe doit apporter une nouvelle dynamique à la réforme de la Fonction publique locale.» ll s'agit de construire le pays à partir de chaque territoire.

Pour le président Sall, une «telle vision ne peut pas s'accommoder de collectivités territoriales qui sont justes des prolongements de partis politiques». Suffisant pour qu'il en appelle à une évolution des esprits dans les collectivités territoriales. «Cette ré- forme exige des acteurs socialement protégés, les travailleurs et professionnellement respectés parce qu'aussi bien formés, responsabilisés», soutient Macky Sall. Et d'annoncer la signature prochaine des décrets restant sur la Fonction publique locale et la modification du Code général des collectivités locales.

En outre, Macky Sall a décliné les missions du nouvel organe. «Ce conseil est un organe de dialogue, de régulation et de veille. Ce Conseil supérieur a pour mission de donner des avis sur des questions à caractères générales intéressant les fonctionnaires des collectivités locales et la Fonction publique locale. Ce conseil doit insuffler une nouvelle dynamique à la réforme de la Fonction publique locale». Et le chef d'Etat de rappeler son ambition d'offrir aux agents des collectivités territoriales un «statut attrayant et sécurisant», répondant aux principes d'«équité, de parité, de mobilité et de libre administration des collectivités territoriales.»

Convaincu que la création du Conseil supérieur des collectivités territoriales s'inscrit dans le «renforcement de la démocratie territoriale», qui est une «exigence de citoyenneté et un levier de croissance», le président de la République a invité à une gestion rigoureuse des recrutements dans les collectivités locales. Ce qui aidera, à en croire Macky Sall, les collectivités locales à devenir ainsi de vrais organes devant participer au «renforcement de la démocratie territoriale», ses agents des collectivités locales ayant un statut sécurisé qui ré- pond aux critères de la «libre administration» des collectivités locales. «Ceci permettra d'introduire une dynamique à la gouvernance locale au Sénégal.» Le Conseil supérieur de la Fonction publique locale est constitué de 20 membres titulaires et de 20 membres suppléants.