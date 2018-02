Pr Ismaïla Madior Fall, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux est revenu, hier mardi, à Saly-Portudal sur la question de l'évaluation de l'activité professionnelle des magistrats dans le cadre d'un atelier organisé par son ministère, en relation avec l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique au Sénégal.

Les magistrats dans le cadre de cette démarche sont associés au processus d'élaboration d'un système rationnel et objectif d'évaluation. Des outils comme la carte d'identité de magistrat et la fiche consignant toutes les informations sont conçues pour être peaufinées et améliorées et aider au tableau d'avancement des magistrats.

Selon le ministre de la Justice, «comment juger le juge ?» trouve sa réponse dans la perception des standards internationaux en plus des meilleures pratiques en cours. Il a rappelé la Convention des Nations Unies contre la corruption adoptée à Mérida au Mexique en octobre 2003 qui, en son article 8, dispose que «chaque Etat partie encourage l'intégrité, l'honnêteté et la responsabilité, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique». En plus, il a parlé de la Charte africaine sur les valeurs et les principes du service public de l'administration adoptée par la conférence de l'Union africaine tenue à Addis-Abeba en Ethiopie, le 31 janvier 2011.

Auparavant, le ministre de la Justice a fait l'historique de l'appréciation de l'activité professionnelle du magistrat. Elle relevait du Premier président de la Cour d'appel, par l'ordonnance 60-47 de novembre 1960 qui transmettait une note chiffrée de chaque magistrat sur la valeur professionnelle et morale. Cette disposition laissait libre cours à la juridiction d'appel, après avis du parquet général, de noter les magistrats du siège. Ceux du parquet voyaient leurs notes provenir du chef du parquet, après avis du président et l'appréciation du Procureur de la république. La loi organique 2017-47 du 17 janvier 2017 envisage le remplacement de la notation par l'évaluation. En lui donnant un aspect déconcentré, laissant libre cours au chef de Cour ou de juridiction, selon la position du magistrat, d'en décider.

Mieux, selon les lois organiques portant Statut des magistrats instituant le principe de l'évaluation des magistrats «tous les ans, avant le 15 août, les magistrats du premier et du second degré doivent faire l'objet d'une évaluation se traduisant par une note chiffrée assortie d'une appréciation globale basée sur le professionnalisme et le mérite.» (Article 43) Ainsi, l'atelier de deux jours de Saly a pour objectif général, dans une démarche inclusive, d'associer les principaux concernés à l'institution d'un système rationnel et objectif d'évaluation des magistrats ainsi que la construction et l'appropriation d'une fiche d'évaluation. «En clair, les agents publics doivent faire preuve notamment de professionnalisme, de transparence, d'impartialité, d'excellence et d'innovation dans l'accomplissement de leur devoir», a souligné Ismaïla Madior Fall.