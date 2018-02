Sénégal: Dispositif en matière de santé - L'Etat du Sénégal veut faire mieux

Et d'ajouter : «il y a des choses à faire, mais nous ne pouvons pas le faire seul, car le Sénégal est dans un système mondial» Selon le ministre, «le système de santé du Sénégal est apprécié par la qualité de ses ressources humaines, mais aussi par la qualité de son environnement. Ce qui a posé la problématique du financement endogène de santé M. Abdoulaye Diouf Sarr de rappeler que «le Sénégal a organisé la semaine de la santé de la mère et de l'enfant. Je crois que le Sénégal a fait beaucoup de résultats en matière de mortalité maternelle et infantile. Nous savons que tout cela doit reposer sur un système assez solide du point de vu de sa structuration». Pour des spécialistes qui manquent, il dira que «le président de la République a augmenté la bourse de spécialisation de 150. 000 à 300. 000 F Cfa».

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.