Prétextant de deux journées de consultations médicales gratuites, les maires de région de Kafffrine ont profité de l'occasion pour sonner une forte mobilisation. Présidée par le ministre de la Santé et la prévention, Aboulaye Diouf Sarr, aux côtés de Yaya Sow, le maire de Ribo Escale et ses autres collègues du département, cette rencontre a surtout été l'occasion de lancer le nouveau programme « Cap sur 2019 », et porter la réplique aux responsables de l'opposition dont les critiques à l'endroit du président Macky Sall se distinguent de plus en plus.

Il s'agit en effet du cas Khalifa Sall et des multiples sorties effectuées par le candidat Idrissa Seck, ces derniers jours, pour se faire un électorat corsé. En fin de compte, cette rencontre a basculé en faveur d'une sensibilisation aux réalisations concédées par le président Macky Sall dans le cadre du Programme d'urgence de développement communautaire (Pudc) dans le département de Koungheul. Il était aussi question d'informer les populations sur les 48 ambulances offertes par le Programme d'urgence dans les axes et territoires frontaliers (Puma) et les 300 autres que le président Macky Sall a déployées pour le compte de sa politique «Santé pour Tous dans un Sénégal pour tous ».

A ce niveau, le ministre de la Santé et de la prévention médicale a demandé aux populations venues massivement de « faire la distinction entre ceux qui travaillent pour le pays et les autres qui passent tout leur temps à parloter sans déplacer le moindre bout de bois ». Revenant sur le cas Idrissa Seck, Abdoulaye Diouf Sarr a exhorté les populations à ne plus écouter les personnes qui attendent d'être déboutées du pouvoir pour ensuite s'enquérir des besoins des populations. Mais également il a invité qui veut l'entendre de ne pas user de sentimentalisme pour faire sortir Khalifa Sall de prison, tout en recommandant à ce qu'on laisse la justice faire son travail.