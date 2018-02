Sénégal: Kaolack / Violences basées sur le genre - Près de 400 cas décelés en 2017

Malgré les innombrables efforts consentis ça et là, au niveau de l'Etat, des organisations non gouvernementale, et autres partenaires privilégiés, les cas violences basées sur le genre ne sont toujours d'actualité. A Kaolack, rien qu'en 2017, un total de 392 cas ont été recensés, à compter du 1er janvier au 31 décembre, par l'Association pour la promotion de la femme sénégalaise (Aprofes).

C'est du reste, ce que Mme Mbengue, Ndèye Dieube Diagne nous a révélé hier, lors d'une rencontre de partage. Dans ce lot, 330 femmes recensées sont victimes de maltraitance, de faits d'ordre économiques et sévices. 62 jeunes enfants et adolescents ont aussi connu ces violences du fait du père ou du maître coranique. Dans cette même période, il a aussi été répertorié un effectif de 20 jeunes filles victimes de viol, et 19 cas de mariages précoces ou forcés. Pour Mme Mbengue, ces violences effectuées sur le genre sont aujourd'hui une préoccupation au plan mondial. Au Sénégal, malgré les efforts conjugués fournis, le phénomène tarde à disparaître.

Et, c'est d'ailleurs pour cette raison essentiel qu'au niveau de l'Aprofes, les autorités misent surtout sur une stratégie de prévention et de formation de relais chargés d'éveiller les consciences. Ainsi, sur le terrain, cette transmission se fait par l'organisation de causeries communautaires, l'animation d'émissions radios, la diffusion de cliniques mobiles, l'organisation des groupes de parole, des comités de veille qui sont aujourd'hui au nombre de 14, mais également l'alerte communautaire, entre autres stratégies pour mieux impliquer les populations dans la prévention.