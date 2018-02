Sénégal: Ziguinchor / Violences sexuelles faites aux enfants - Les acteurs se mobilisent

Le phénomène très patent dans la région prend de l'ampleur. L'analyse de la situation de l'enfance à Ziguinchor révèle bien des situations de vulnérabilité (enfants victimes de grossesses précoces, enfants victimes de décrochage scolaire, enfants victimes de maltraitance, enfants victimes d'abus sexuel, fausses déclaration de naissance, enfants non déclarés à la naissance, enfants victimes de mutilations génitales féminines, mariages d'enfants ... )

Fort de ce constat alarmant, les défenseurs des droits des enfants accentuent la mobilisation et poursuivent la sensibilisation pour éradiquer ce phénomène qui enfle dans la région. Autorités administratives, ONG autorités religieuses et coutumières se sont retrouvées il y'a quelques mois à Ziguinchor sous la houlette de l'AEMO pour baliser, aux enfants du département de Ziguinchor, le chemin d'un épanouissement plein et entier. Cependant l'une des problématiques les plus saillantes reste les grossesses précoces comme évoqué par la Coordonnatrice de l'AEMO, Mme Dabo Véronique SAMBOU qui estime qu'il est urgent que des mesures soient prises pour une meilleure protection des enfants.

Avant d'ajouter ceci : «A ce titre meilleur choix ne saurait être orienté vers les leaders communautaires et les élus locaux pour une meilleures prise en charge de ce phénomène dans cette partie sud du pays ... » Il urge cependant de prôner une meilleure compréhension des typologies des violences sexuelles, une maîtrise des facteurs favorisant le phénomène et les conséquences, en sus d'une mise en branle des stratégies pour lutter contre la loi sur l'Omerta afin de mieux protéger les enfants. Le département de Ziguinchor qui dé- tient le triste épisode d'avoir la jeune maman du Sénégal qui avait subi un viol et qui a accouché de jumeaux ; des engagements pour lutter contre la recrudescence de ce phénomène sont à décliner, a laissé entendre Mme Dabo. Elle estime qu'il faut une conjugaison des forces pour aider cette franche vulnérable à mieux s'épanouir dans cette partie méridionale du pays où les femmes et les enfants ont payé un lourd tribu au conflit qui y a sévi pendant de longues années.