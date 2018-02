Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), en partenariat avec la République de Corée du Sud et l'Etat du Sénégal, a procédé hier, mardi 27 février, au lancement du Projet de renforcement des capacités des agents de la Police dans la prise en charge des violences basées sur le genre (VBG). Ce projet qui sera mis en œuvre dans les Commissariats de police de Guinaw Rails et de Thiaroye (Pikine) tournera autour de trois actions stratégiques.

C'est dans cette perspective que le gouvernement du Sénégal a mis en place un Plan d'action national 2017-2021 dont le but sera de contribuer à l'éradication de violences basées sur le genre et la promotion des droits humains. Un projet qui sera mis en œuvre dans les Commissariats de police de Guinaw Rails et de Thiaroye (département de Pikine) et qui s'articulera autour de trois actions stratégiques. Il s'agira de «renforcer des capacités et connaissances des agents de la Police et de la Gendarmerie sur la prise en charge des victimes de VBG; de renforcer le travail en synergie entre la Police et les Boutiques de droit et tous les acteurs locaux délivrant un service de qualité et en fin sensibiliser et développer des outils de plaidoyer efficace à travers divers canaux et porteurs de voix». «Ces trois dimensions réunis nous permettent de savoir ce que nous pourrions attendre de ce projet, une action efficace en terme de réponse aux victimes qui seront dans cet espace, mais également surtout nous aurons la capacité à bien documenter les cas et bien comprendre le phénomène tel qu'il existe, tel qu'il se développe et de trouver également la meilleure manière pour donner une réponse efficace», a soutenu Ciré Lo, directeur de Cabinet du ministre de la Femme.

M. Lo estime que «nous sommes en face d'un problème complexe qui appelle une articulation de l'ensemble des approches stratégiques de solution et qui appelle également une action durable car il y a des soubassements culturels, phycologique. Sous ce rapport, nous sommes tous, parmi les acteurs, convaincus que c'est un problème complexe qu'il faut combattre dans la durée en étant sûr que chaque pas que nous faisons est un pas gagné face à un problème». Il s'y ajoute que «le gouvernement du Sénégal va mettre tout en œuvre pour accélérer le travail qui est en train d'être fait. C'est ce que nous constatons à travers la décision du président de la République d'instituer l'année sociale qui va donner d'avantage de capacité économique et de lutte contre les discriminations. Nous savons qu'en développant l'autonomie économique des femmes, nous allons disposer d'un outil important pour faire reculer le phé- nomène», a suggéré le M. Lo.

Parlant au nom du PNUD, la coordonnatrice du Système des Nations Unies, Mme Priya Gajraj a réitéré l'engagement de l'organisme des Nations Unies à continuer d'exercer en faveur de la promotion de l'egalite des sexes et de l'autonomisation des femmes. «Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous mobiliser ensemble pour créer un monde où les femmes et les filles pourront vivre à l'abri de la violence et réaliser leur plein potentiel en tant que membre de la société», a laissé entendre la Représentante résident du Pnud.

Par ailleurs l'objectif de la rencontre était de partager avec les différents acteurs les enjeux de la prise en charge des victimes des VBG, particulièrement par les agents de police. En d'autres termes il s'agissait d'informer les parties prenantes nationales et partenaires des objectifs et résultats attendus du projet, de discuter et recueillir des orientations sur les modalités opérationnelles de mise en œuvre du projet.