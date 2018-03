Cote d'Ivoire: Metro d'Abidjan - " Le réseau peut se densifier par une ligne Yopougon - Bingerville passant par Abobo"

2/ s'agissant de la gare interurbaine, elle gagnerait à être reliée à des gares périphériques à réaliser à chacune des entrées naturelles de la ville d'Abidjan. Il s'agit de Yopougon, Anyama et Grand-Bassam. Cet aménagement éviterait la circulation de gros porteurs dans la ville d'Abidjan, les connections étant alors assurées par des cars de moyenne portée qui feraient le lien entre la gare inter urbaine et les gares périphériques. Cette variante qui n'est pas incompatible avec les circuits propres à la SOTRA, nous ferait l'économie d'un quelconque monopole à attribuer aux uns ou aux autres.

S'agissant en particulier de la mobilité urbaine à Abidjan, une préoccupation de tous les instants, les projets de métro et de gare inter urbaine moderne d'Abidjan, ont particulièrement retenu notre attention, en raison des variantes que l'on pourrait y apporter, pour davantage d'efficience et d'efficacité.

Nous nous félicitons du vaste programme traitant des grands chantiers du gouvernement en vue de faciliter les déplacements des populations. Tout y est : transport routier, mobilité urbaine à ABIDJAN et à ailleurs, infrastructures de transports ferroviaire, lagunaire et aérien sans oublier la sécurité routière, la professionnalisation du secteur et le renforcement du cadre législatif et règlementaire.

