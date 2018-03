Mauritanie: Le Président de la République reçoit un Envoyé Spécial du président Sahraoui

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a reçu en audience, mardi matin au Palais présidentiel à Nouakchott, M. Abdelkader Ould Taleb Oumar, Envoyé spécial du président de la République Arabe Sahraoui Démocratique Monsieur Brahim Ghaly.

A sa sortie d'audience, l'émissaire sahraoui a fait une déclaration à l'AMI dans laquelle il a indiqué qu'il a été honoré d'être reçu par le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, à qui il a remis un message de son frère Brahim Ghaly qui témoigne de l'excellence des relations particulières et privilégiées entre les peuples sahraoui et mauritanien et du rôle important de la Mauritanie dans la région et dans le continent.

Il a par la suite précisé que l'audience a également été l'occasion de féliciter le Président de la République et le pays en général d'avoir été choisi pour accueillir le prochain Sommet africain.

Il a ensuite indiqué que le message est relatif aux derniers développements de la question du Sahara, du processus de paix et de l'importance du soutien en vue de faire avancer ce processus et d'obtenir des résultats tangibles sur le terrain afin de mettre un terme aux blocages et à l'obstruction qui caractérisent ce processus depuis longtemps. Tout cela dans le but d'éviter les tensions futures dans cette région qui ne supporte pas davantage de tensions.

Il a enfin noté qu'il a écouté les points de vue et les précieuses analyses du Président de la République, avant de remercier Son Excellence et la Mauritanie pour l'hospitalité généreuse.