Mauritanie: Signature d'un protocole d'accord entre notre pays et l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature

La visite de la directrice générale de l'UICN s'est achevée par l'organisation d'une conférence de presse au cours de laquelle le ministre de l'environnement et du développement durable a passé en revue la stratégie de conservation de l'environnement de notre pays et sa politique de préservation des écosystèmes.

Ce document comprend les axes de la coopération, notamment en matière de promotion de la conservation de la nature en Mauritanie par la mise en œuvre des accords multilatéraux et la mise en place de projets dans le cadre du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) et du Fonds vert pour le climat en plus du soutien à la stratégie nationale de l'Agence Nationale de la Grande Muraille Verte, à la Stratégie Nationale pour la biodiversité, à la stratégie de conservation des zones humides et à l'observatoire du littoral au niveau de la direction des aires protégées du littoral de Mauritanie.

Le protocole d'accord a été signé côté mauritanien par le ministre de l'environnement et du développement durable, M. Amédi Camara, et côté UICN, par sa directrice générale, Mme Inger Andersen.

