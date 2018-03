Tunisie: L'ombre d'Essifi...

Des solutions de rechange limitées...

Tous les présents samedi dernier au stade Ben-Jannet ont remarqué que le buteur maison, H. Essifi, parti à Nadi Ohod (Arabie Saoudite) a laissé un grand vide au sein de l'attaque des «Bleus», devenue depuis son départ peu efficace, dans la mesure où elle n'a marqué que quatre buts en cinq matches en championnat, et trois buts en Coupe de Tunisie face aux divisionnaires du CSAkouda, dont deux sur penalty. Afin de combler un tant soit peu le vide laissé par Essifi, un attaquant de métier, Kasri, et avec les moyens du bord, a essayé Anan comme avant de pointe pendant quatre matches mais sans résultat. Ce dernier, et malgré sa vivacité et sa générosité, n'a pu réussir le moindre but; pourtant, lorsqu'il a été utilisé comme attaquant de soutien pour Essifi lors de la phase aller, il a été plus efficace en marquant trois buts. Lors du match de Coupe contre le CSS, le coach usémiste a opté pour Ben Hassine, auteur de quatre buts en championnat à la place d'Anan à la pointe de l'attaque, mais malgré son abattage et son jeu en mouvement, il lui a manqué cette lucidité et ce sens du but dans le geste final.

Pour conclure, l'USM, est depuis le départ d'Essifi qui pèse très lourd sur les défenses adverses grâce à son jeu en déviation et son opportunisme, confrontée à un problème de concrétisation qui pourrait, si ça dure, entraver la bonne marche de l'équipe dans la suite du parcours en championnat. Kasri qui connaît très bien les qualités intrinsèques de ses joueurs doit trouver la combinaison adéquate en attaque susceptible non seulement de créer des occasions, mais surtout de marquer des buts. Avec plus de travail au niveau de l'animation offensive à l'entraînement, Kasri trouvera la solution espérée pour en finir avec ce casse-tête chinois et de surcroît donner à sa ligne offensive cette lucidité perdue dans les derniers matches et précisément depuis le départ d'Essifi.