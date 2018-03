Tunisie: Hymne à l'amitié !

Le sport qu'on pratique aujourd'hui et qu'on cultive n'a plus la même carte d'identité. Il n'a plus la… Plus »

Cette 3e Nuit des Panthères est coorganisée par Ezddine Ben Yaâcoub, Nasreddine Nsibi et Romuald Roques : «Pour nous, tous les prétextes sont bons pour parler de la Tunisie. L'organisation de cette troisième nuit des Panthères s'inscrit dans cette perspective. C'est à travers le sport et la culture que nous pouvons soigner l'image de la Tunisie, terre d'accueil. Cette image a été malheureusement ternie ces dernières années par l'intégrisme et le terrorisme. C'est en organisant ce genre de manifestations, la Nuit des Panthères, mais également le championnat d'Afrique de boxe qui aura lieu le 14 avril prochain à M'Saken, que nous soignons l'image de la Tunisie. Une manière d'aider à redorer le blason du tourisme tunisien», a déclaré Ezddine Ben Yaâcoub, lors de la conférence de presse tenue hier.

Yacine Beddiaf, qui sera opposé à Sony Ritz, seront la révélation de la soirée. Les outsiders de ce gala, Amor Kalboussi et Tony Vigneux animeront le sixième combat avant de céder le ring à Ramzi Kebir et Jerôme Lelievre : du lourd en perspective.

A l'instar des deux éditions précédentes, cette 3e Nuit des Panthères opposera des boxeurs tunisiens et français qui se croiseront pour la sixième fois, après s'être donné rendez-vous à Gabès, à M'Saken et à Bellengreville également.

