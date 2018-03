Gabon: Entre l'Etat gabonais et le groupe français Veolia, la guerre des mots continue

Les préliminaires de la CAN (Coupe d'Afrique des Nations) U20 de football se disputent fin mars (Aller) et avril… Plus »

Dans une réplique écrite depuis Paris, Veolia affirme avoir été auditée plus de 10 fois en 10 ans. Jamais ces pollutions n'ont été mises en lumière. En 20 ans, seul un site a été pollué et réhabilité par des spécialistes, affirme Veolia.

« Veolia a indiqué que l'Etat lui est redevable d'une dette d'environ 44 milliards de francs CFA. Mais que dans le même temps, la SEEG [la Société d'énergie et d'eau du Gabon, ndlr] doit à l'Etat un montant de 27 milliards de francs CFA, reconnu par les deux parties. L'Etat a procédé à une compensation en cédant une partie de ses revenus. Aussi, après cette compensation et après prise en charge des intérêts, la dette de l'Etat vis-à-vis de la SEEG, au 31 décembre 2016, s'élevait à 13 milliards de francs CFA. »

Au Gabon, les échanges musclés se poursuivent entre l'Etat et le groupe français Veolia, dont le contrat de concession pour la fourniture d'eau et d'électricité a été brutalement rompu par le gouvernement gabonais.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.