Sénégal: Fédération sénégalaise de tir et chasse / Assemblée générale extraordinaire - Mamadou Bâ réélu président à l'unanimité

Comme on s'y attendait, le président Mamadou Bâ a obtenu facilement un second mandat de quatre ans pour diriger à nouveau la Fédération sénégalaise de tir et chasse. L'assemblée générale extraordinaire qui s'est déroulée samedi dernier, a vu l'ensemble de la famille du tir lui accorder sa confiance pour un nouveau bail où des projets importants pointent à l'horizon. Une assemblée générale calme au cours de laquelle tout s'est déroulé comme sur du papier à buvard. A commencer par les textes et règlements (statuts) qui ont été adoptés à l'unanimité au cours de l'assemblée générale ; ensuite la lecture des différents rapports (activités et finances) pour terminer par le choix des 12 membres du comité directeur. Tout cela en présence du directeur des sports, Léopold Germain Senghor et du secrétaire général du Cnoss, Seydina Diagne.

Deux responsables qui ont magnifié le travail fait par les fédéraux, mais aussi et surtout qui se sont réjoui du très beau climat qui prévaut au sein de la fédération et de ses démembrements.

Reconduit à l'unanimité par ses pairs, Mamadou Bâ qui est également conseiller spécial du Cnoss en charge de la coordination avec les fédérations nationales, s'est réjoui de cette confiance tout en réaffirmant sa détermination à continuer l'œuvre de professionnalisation de la fédération. En ligne de mire, le président réélu aura des projets importants à mener à terme. Il s'agit, entre autres, de l'érection du stand Macodou Dieng pour la formation de la petite catégorie qui constituera l'élite de demain. La réalisation du stand national de tir sur le site de Diamniadio, l'organisation du Grand Prix du Sénégal, la session de formation de remise à niveau des arbitres, ainsi que la détection des jeunes talents sont des points bien inscrits dans l'agenda fédéral que Mamadou Bâ entend réaliser.

Avec ce nouveau mandat, un nouveau directeur technique national sera nommé et qui aura les moyens adéquats pour mener à bien sa mission. « Nous envisageons même, en collaboration avec la fédération internationale, de faire venir des entraîneurs étrangers pour aider à la formation des jeunes talents dans le domaine du pistolet et de la carabine », a indiqué le président Mamadou Bâ.

En somme, c'est une équipe fédérale soudée qui reprend son bâton pour trouver les moyens et renforcer les voies de construction d'une discipline qui fait son chemin dans le sport sénégalais.

Dans ce domaine, Mamadou Bâ s'est félicité de la franche collaboration de ses camarades qui l'ont aidé dans sa mission, mais également des autorités du ministère des Sports, du Cnoss qui ont été d'un soutien inestimable dans la réalisation des activités programmées cette saison. Les hommes d'armes n'ont pas été aussi en reste puisque le Général Meïssa Niang a été confondu dans les mêmes remerciements sans oublier Malick Mboup dit Pape Mboup, missionnaire infatigable pour la cause du tir. En tout cas, au vu des réalisations faites, on peut dire que le tir se porte bien au Sénégal et même au-delà des frontières puisque en dames Sina Niang a réalisé les minimas de même que Clément Fakhoury ; ce qui fera dire à Mamadou Bâ que le Sénégal fait partie des pays d'Afrique les plus côtés dans le domaine du tir.

Le bureau fédéral

Président : Mamadou Bâ (Adtc); Vice-présidents : Dominique Sanchez (Adtc), Rabih Fakhi (Keew), Hassan Saleh (Sénégal Bal Trap), Nabil Hazzar (Acts) ; Secrétaire général : Elhadji Dioum (Adtc); Secrétaire général adjoint : Yézid Diadhiou (Keew) ; Trésorier général : Babacar Gueye (Keew); Trésorier général adjoint : Colonel Ampa Dieng (Douanes) ; Membres : Waly Faye (Adtc),Colonel Pape Ibrahima Diop (garde rapprochée présidentielle).