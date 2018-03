Congo-Kinshasa: La MONUSCO lance des activités dans le cadre de la 5e édition de la Journée Zéro Discrimination

communiqué de presse

Goma, le 26 février 2018 - Selon les témoignages de certaines personnes vivant avec le VIH (PVV), ils continuent de subir de la discrimination sous diverses formes dans les secteurs publics et privés, ainsi que dans leurs familles et communautés. Certains rapports sur ce sujet indiquent que les impacts de cette discrimination sur la qualité de vie des PVV sont aussi très élevés.

Dans ces communautés, les PVV sont confrontées à des actes qui traduisent une situation de stigmatisation alarmante pour eux, aussi bien dans leur famille que dans les structures de soins et de prévention de VIH.

Pour surmonter cet obstacle à la lutte contre le VIH au sein de la MONUSCO ainsi que au niveau national, la Section VIH/SIDA travaille en étroite collaboration avec d'autres acteurs et les structures mis en place par le gouvernement congolais, pour intégrer la lutte contre la stigmatisation et la discrimination dans la mise en œuvre de leurs activités de lutte contre le SIDA.

Au sein de la MONUSCO, la Section VIH/SIDA s'engage à élaborer des stratégies internes pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination envers les PVV. Selon le programme de formation et de sensibilisation adopté par la Section VIH/SIDA, les conséquences psychosociales et la crainte de la stigmatisation entraîne la peur et la réticence vis-à-vis du dépistage au VIH. Ce programme révèle que ceci constitue une barrière énorme à l'accès et à l'adhésion aux traitements et motive le non-respect des consignes de prévention.

Pour commémorer cette journée internationale du Zéro Discrimination, le 1er mars 2018, la MONUSCO, à travers sa Section VIH/SIDA, à lancé une campagne de sensibilisation contre la discrimination liée au VIH et au SIDA, dont le nombre de cas s'accroit chaque année, pas seulement en RDC, mais aussi partout dans le monde.

C'est en synergie avec l'ONU SIDA et les acteurs nationaux que la MONUSCO entreprend des campagnes pour sensibiliser la population afin de réduire le nombre de cas de ce phénomène qui reste l'un des obstacles majeurs de la lutte contre le VIH. À travers cette campagne que mène la Section VIH/SIDA, la MONUSCO célèbre aussi la diversité et encourage en même temps la tolérance, l'inclusion et, surtout, le dépistage précoce du VIH.

L'objectif majeur de cette campagne, selon la Section VIH/SIDA, est de faire un état des lieux de la stigmatisation dans nos communautés et dans le lieu de travail de système des Nations Unies, et surtout d'encourager les gens à connaitre leur état sérologie VIH à travers le dépistage volontaire, confidentiel, et gratuit.