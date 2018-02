Sénégal: Création d'emplois à Sédhiou - Des opportunités offertes aux jeunes et aux femmes

Le ministre de l'Emploi Abdoulaye Diop, par ailleurs maire de Sédhiou, a présidé, dans la capitale du Pakao, un forum consacré aux possibilités d'emplois qui s'offrent aux jeunes en quête d'activités génératrices de revenus. C'était en présence de la coordinatrice nationale de la Convergence des jeunes républicains (Cojer) qui avait battu le rappel des troupes pour la massification du parti en vue de la présidentielle de l'année prochaine.

Compte tenu de l'importance que les jeunes accordent à l'emploi, occasion ne pouvait être plus opportune que cette rencontre pour expliquer de long en large les possibilités qui s'offrent dans ce domaine. Les services techniques du ministère de l'Emploi ainsi que le ministre Abdoulaye Diop n'y sont pas allés par le dos de la cuillère en donnant, de façon exhaustive la liste des projets et programmes existant et les voies et moyens d'accès au financement pour développer des activités génératrices de revenus. C'est à travers les propos: « c'est le Sénégal en miniature qui est là » que Mme Thérèse Faye Diouf, coordinatrice nationale de la Cojer, a exprimé sa satisfaction de la grande mobilisation.

Elle est revenue sur la dernière trouvaille de l'Etat : la délégation pour l'entreprenariat rapide destinée aux jeunes et aux femmes dotée d'une enveloppe de 30 milliards de FCfa, une manne financière appelée à doper les activités des jeunes et des femmes. Après la présentation des différents projets et programmes de financement, le coordinateur départemental de la Cojer, Mamadou Saliou Barry, a replacé le forum dans son véritable contexte. Pour lui, les jeunes se plaignent souvent du manque d'emploi alors qu'il n'en est rien. C'est à des conditions très douces qu'on accède aux différents financements. « Les jeunes qui soutenaient ne pas être au courant de l'existence de ces financements sont désormais édifiés », a soutenu le responsable départemental de la Cojer.

Il a également fait comprendre aux nombreux jeunes venus de toute la région et d'ailleurs que « l'emploi, ce n'est seulement le bureau. C'est aussi une activité génératrice de revenus. Les possibilités sont là. Et il suffit de se battre pour s'en sortir dignement ».