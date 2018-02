Sénégal: Consommation - Les prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées en léger repli

Comparés au troisième trimestre 2017, les prix des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » ont chuté de 0,1 % au quatrième trimestre 2017 par rapport à la période précédente, selon le bulletin de l'Ansd publié tout récemment.

L'indice des prix des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » a chuté de 0,1 % au quatrième trimestre 2017 par rapport au trimestre précédent, indique le bulletin de février 2018 de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd). Le repli des prix de ces produits, selon cette agence, résulte de la baisse des prix des tubercules et plantains (- 14,1 %), des légumes secs et oléagineux (- 10,2%), de la viande de bœuf (-5,0%), ainsi que des agrumes (-4,9%). Toutefois, les produits frais tels que les poissons frais (+1,7 %) et les légumes frais en feuilles (+16,2 %) ont atténué la tendance à la baisse des prix des produits alimentaires. Il en est de même pour les prix des farines, semoules et gruaux (+11,2 %) et des pâtisseries, gâteaux, biscuits, viennoiseries (+9,3 %).

En variation annuelle, ces prix ont diminué de 0,2 % sous l'effet du recul des prix des pâtes alimentaires (- 1 ,5 %), des poissons frais (-6,3 %), des agrumes (- 3,0 %) et des produits laitiers (-4,0 %). Ainsi, le taux d'inflation annuel des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » s'est établi à +3,7 %.