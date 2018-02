Sénégal: Design, théâtre... - En mars, la culture italienne est à l'honneur au Sénégal

Objet mythique, typique de l'élégance à l'italienne, la Vespa demeure un symbole qui traverse les âges.

Les échanges culturels entre l'Italie et le Sénégal se dynamisent. Dans ce registre, l'ambassade d'Italie prévoit, au mois de mars, une série d'événements autour du design, du théâtre.

C'est un menu culturel fort alléchant que l'ambassade d'Italie au Sénégal propose tout au long du mois de mars. En guise de mise en bouche, les admirateurs du raffinement et de l'élégance à l'italienne assisteront à la Journée du design italien. Il s'agit de la deuxième édition, et elle se tiendra le 2 mars auprès de l'atelier « Céramiques Almadies ». « Notre ambassade, comme 100 autres représentations italiennes dans le monde, célèbrera la Journée du design italien dans le monde. Il s'agit d'un événement qui se déroule chaque année et qui vise à faire connaitre notre design aussi bien que notre culture à l'étranger », informe Livia Sattulo, deuxième secrétaire de l'ambassade d'Italie à Dakar. Cette année, renseigne la diplomate, l'institution organisera une exposition de meubles et objets de maison produits par trois importantes marques italiennes renommées dans le monde pour leur design.

Dans le cadre de la Journée du design, poursuit-elle, un architecte italien sera invité à Dakar et tiendra, le 1er mars, une conférence dédiée aux étudiants de l'Institut polytechnique panafricain et du Collège universitaire d'architecture. « Etant donné que la Journée du design italien 2018 sera focalisée sur le thème « Design et durabilité » et que l'architecte Selva travaille sur des projets qui relèvent beaucoup de ce sujet, il va intervenir sur cette thématique à travers des cas d'étude spécifiques », détaille L. Satullo.Autre aspect de cette programmation culturelle : la représentation de la pièce « La remontée des cendres ». En collaboration avec l'ambassade du Maroc, l'ambassade d'Italie mettra en scène ce spectacle inspiré par une œuvre du Marocain Tahar Ben Jelloun. Le spectacle est mis en scène par le réalisateur italien Massimo Luconi, bien connu dans le milieu théâtral italien.

Massimo Luconi, suite à une résidence artistique à Saint-Louis (de 2011 à 2014), a donné naissance à un groupe théâtral de jeunes acteurs sénégalais. Ces jeunes, les protagonistes de la pièce, ont déjà joué plusieurs fois en Italie et ils ont été toujours très bien accueillis par le public et par la critique italienne. La représentation de « La remontée des cendres » est le fruit d'une coopération trilatérale intéressante et fructueuse entre le Sénégal (les acteurs), le Maroc (le texte de la pièce) et l'Italie (le réalisateur). La pièce sera représentée au Théâtre national Daniel Sorano le 13 mars et une deuxième représentation se tiendra à Pikine le 19 mars. Toujours à Pikine, le metteur en scène réalisera un petit atelier théâtral avec les jeunes du quartier pendant quelques jours.

Sur la même ligne, le spectacle titré « La danse de la parité » sera présenté. L'ambassade d'Italie accompagne la réalisation de cette performance qui est une adaptation du spectacle de l'Italien Dario Fo appelé « Couple ouverte à deux battantes ». La pièce a été réadaptée par M. Badji. Il s'agit d'une pièce très forte qui parle des droits des femmes et de la parité de genre.