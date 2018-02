Sénégal: Tourisme dans le Sine-Saloum - Evolution positive du taux de remplissage des réceptifs

Le flux de touristes se rendant dans le Sine-Saloum est plus important, comparé à la saison écoulée, au grand bonheur des professionnels du tourisme.

Depuis l'ouverture de la saison touristique, la destination du Sine-Saloum connait une évolution positive. Le taux de remplissage de ses réceptifs hôteliers suit cette tendance, a indiqué, avant-hier, à Palmarin, Jean Pierre Ndecky, inspecteur régional du tourisme des régions de Fatick, Kaolack et Kaffrine, en marge de la rencontre périodique délocalisée du Syndicat d'initiative et de promotion touristique de la destination Sine-Saloum. Il soutient que le flux de touristes est plus important, comparé à la saison écoulée. Une situation favorisée, selon lui, « par l'excellent travail de promotion entrepris par les membres du syndicat à travers ses quatre antennes installées respectivement à Foundiougne, Palmarin, Ndangane Sambou et Toubacouta et l'implication des collectivités locales comme la commune de Palmarin et de Toubacouta ainsi que de l'État qui a pris des mesures pour appuyer le secteur touristique ». Ces actions ont permis d'insuffler une nouvelle dynamique au pôle Sine-Saloum.

Les professionnels du secteur touristique des trois régions qui se frottent déjà les mains se réjouissent de la réhabilitation des tronçons ; Fatick-Kaolack sur la Route nationale n°1, Keur Waly Ndiaye-Passy-Sokone vers Karang que le président Macky Sall a récemment inaugurés, de même que l'axe Joal-Samba Dia-Palmarin-Djiffer qui a été construit, ouvrant ainsi, comme ils l'ont souligné, « les routes de l'émergence qui désenclavent ainsi les pôles touristiques de la destination ». Il y a également le tronçon Dinguiraye-Nioro-Keur Ayip qui mène au Sud du pays via la Gambie. Le syndicat d'initiative et de promotion touristique a exprimé ses remerciements au chef de l'Etat, Macky Sall. «Les routes ont impacté, de manière positive, sur le développement et la promotion du tourisme dans notre zone du Sine-Saloum qui est devenue facile d'accès. Une belle manière de promouvoir la destination qui offre d'énormes potentialités que le mauvais état des routes avait rendu inaccessible. Nous saluons toutes les initiatives prises par le président de la République allant dans le sens de faire du tourisme, un secteur porteur de croissance et une véritable mamelle pour le Plan Sénégal émergent », a déclaré le président du Syndicat, Issa Barro.

Le prix de la meilleure antenne à Palmarin

Selon Jean Pierre Ndecky, la création des antennes a motivé l'instauration d'une concurrence saine avec le lancement en 2017 d'un prix à décerner à l'antenne la plus engagée dans la promotion de la destination. Le prix a été remporté par l'antenne de Palmarin qui a produit une plaquette qui présente non seulement la zone et répertoriant tous les réceptifs en activité et en règle vis-à-vis de la législation en vigueur mais surtout pour l'engagement de ses membres à faire face à la concurrence déloyale des maisons d'hôtes et aussi aux mesures d'assainissement du secteur à travers l'identification des véritables acteurs (hôteliers, guides touristiques et antiquaires). La rencontre a également été saisie pour un dialogue direct avec les services fiscaux invités à travers leurs représentants à fournir certaines informations liées surtout aux redevances qui sont assujetties aux acteurs. Oumar Diouf, contrôleur des Impôts et domaines et son collègue.

M. Dione, ont sensibilisé les participants à qui ils ont fourni des explications sur les différents impôts et taxes à s'acquitter en ce qui concerne le tourisme notamment les redevances annuelles, la taxe touristique, l'occupation soumise à autorisation, entre autres. L'occupation régulière ou anarchique des différents domaines fluvial et maritime surtout dans la zone de Palmarin, le fait que certaines structures hôtelières n'ont toujours pas été enrôlées par les services fiscaux ont été évoqués. Les représentants des Impôts et domaines ont invité les concernés à se rapprocher des services du domaine avec lequel le syndicat des professionnels du tourisme a décidé de nouer une collaboration de même que les autres services de l'administration.

Sur un autre registre, la formation des acteurs reste aussi une préoccupation du Syndicat d'initiative du Sine-Saloum. Une convention est signée avec un partenaire canadien : Service d'assistance canadien aux organismes (Saco), représenté à la rencontre par M. Daniel pour satisfaire cette demande notamment en ce qui a trait à la restauration, l'accueil clientèle, les guides touristiques, entre autres.