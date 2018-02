Afrique de l'Ouest: Artisanat d'art - Une foire sénégalo-malienne s'ouvre le 30 mars à Bamako

Le groupe Woor holding a procédé, mercredi, au lancement de la première édition de la Foire internationale d'artisanat sénégalais au Mali (Fias) sous le thème : « La coopération pour l'émergence de l'artisanat ». Une centaine d'artisans prendront part à l'événement qui se déroulera du 30 mars au 6 avril 2018 à Bamako.

Le groupe Woor holding veut promouvoir l'artisanat d'art sénégalais. Dans cette dynamique, il vient d'initier une foire internationale de l'artisanat. La première édition de cette rencontre se déroulera, à Bamako (Mali), du 30 mars au 6 avril 2018, sous le thème : « La coopération pour l'émergence de l'artisanat ». Au lancement officiel de cet événement, à l'ambassade du Mali au Sénégal, le manager général du groupe Woor holding, Youssou Sama, a annoncé qu'une centaine d'exposants du secteur de l'artisanat sénégalais sont attendus au Mali. A leurs côtés, plusieurs acteurs culturels participeront à cette manifestation. Selon lui, en plus de l'exposition des produits artisanaux sénégalais et maliens, il est également prévu un défilé de mode et une grande soirée sénégalaise.

Le directeur de la formation à l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat (Apda), Mamadou Diop, a estimé que c'est important d'organiser ces genres d'activités. « La foire de l'artisanat est une opportunité pour montrer au grand public, qui sont les consommateurs et clients, les producteurs et de faire connaitre les produits qu'ils fabriquent », a-t-il dit. Selon lui, c'est une occasion pour les producteurs de présenter au Mali leurs créations et de s'inspirer de ce qui s'y passe. Pour la bonne réussite de l'événement, M. Diop a promis d'accorder un appui au promoteur et de faciliter la participation des artisans à la foire.

Prenant part à la cérémonie de lancement, le 1er conseiller à l'ambassade du Mali, Mouhamed Pathé Diarra, a salué l'initiative du groupe Woor holding d'organiser cette foire. « C'est un événement fédérateur qui va renforcer la coopération sénégalo-malienne et va donner en même temps un nouvel élan aux artisanats des deux pays qui vont se découvrir », a-t-il magnifié. M. Diarra a suggéré de pérenniser l'événement en l'ouvrant à d'autres pays de la sous-région.