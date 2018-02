Sénégal: Commune de Mbacké - Un budget 2018 arrêté à plus de 731 millions de FCfa

La commune travaille aussi sur la prévention des inondations. « Tout sera mis en œuvre pour éviter d'éventuels dégâts pendant l'hivernage », rassure l'autorité municipale. Revenant sur la baisse légère du budget, il explique que cela est dû au fait que la mairie travaille sur des indicateurs et l'objectif majeur du projet du budget de l'exercice 2018 vise l'amélioration des recettes et le recouvrement des taxes municipales.

Abdou Mbacké Ndao a révélé l'érection, dans les prochaines semaines, d'une station d'épuration d'un montant de 13,5 milliards de FCfa. Ce projet participera à l'amélioration de l'assainissement dans les communes Mbacké et de Touba. Mbacké abritera cette station d'épuration avec une canalisation de 5 km et des branchements pour les populations.

L'Ong Mouvement solidarité internationale a aussi promis de soutenir la commune. Il va offrir trois ambulances médicalisées et un cabinet dentaire aux populations de Mbacké. Les responsables de l'Ong vont aussi équiper trois maternités dans les postes de santé dont Diamaguene et Mbacké Dimb. Dans le volet éducation, l'édile de la commune a promis la réhabilitation de trois établissements scolaires. « Notre objectif est de réhabiliter au minimum trois écoles de la commune à partir du budget mis à notre disposition chaque année », a expliqué M. Ndao.

