Congo-Kinshasa: Mort de Rossy Mukendi - La MONUSCO enquête !

Hier, au cours de sa conférence de presse hebdomadaire, la Mission des Nations Unies au Congo a délié sa langue sur les échauffourées de la journée du dimanche 25 février dernier.

Confirmant son bilan de deux morts, la Monusco a confié mener des enquêtes sur les allégations de bavures notamment, au sujet du décès du militant Rossy Mukendi dont les circonstances de mort soulèvent bien de questions au sein de l'opinion. Alors que l'ACAJ soutient qu'il n'a pas été touché par hasard dans la foule mais a été ciblé, et donc assassiné, la Police Nationale Congolaise parle d'un incident imprévu et regretté.

Pendant que certaines personnes soutiennent qu'il a été touché par une balle réelle, les forces de l'ordre indiquent que le brigadier auteur de ce tir, aux arrêts présentement, a ouvert le feu avec une cartouche en caoutchouc, sauf que cela a été fait à moins de 20 mètres d'où, l'impact. Par ailleurs, la mort n'est survenue non pas par le fait d'être touché mais de l'hémorragie qui a suivi et, aussi, à cause du retard encouru par ses proches pour l'amener dans un hôpital pour des soins. Voilà, la polémique est belle. A la Monusco, l'heure n'est pas à soutenir ceci ou cela mais d'enquêter pour faire la lumière sur ce cas.

Florence Marchal, porte-parole de cette mission onusienne, l'a affirmé au cours de la conférence de presse de la Monusco. "L'enquête est en cours dans le cadre de notre mandat, nous menons les enquêtes sur la mort du militant pro-démocratie et sur les allégations de violation des droits de l'homme", a-t-elle dit. La veille de la marche du 25 février, le respect des droits de l'homme a pourtant fait l'objet d'une réunion ad hoc entre la MONUSCO et la Police Nationale Congolaise. "Nous avons noté un dispositif plus allégé des forces de l'ordre, malgré le recours à la force à certains endroits pour disperser les manifestants notamment, à Kinshasa, Mbandaka et à Kisangani, nos équipes ont pu voir qu'à certains endroits les marches ont pu avoir lieu", déclare Florence Marshall.

Qui révèle que la Monusco était sur terrain le jour-j : "Nous avions les équipes d'observation déployées ici à Kinshasa et sur l'ensemble de la RDC, conformément au mandat qui nous est donné au Conseil de Sécurité. Ce déploiement avait été précédé d'un dialogue mené par le responsable de la mission notamment, par la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, un dialogue qui avait été mené avec toutes les parties prenantes avant les manifestations de dimanche afin de s'assurer que les marches seraient pacifiques et que les manifestants et les forces de sécurité feraient preuve de retenue. Lors de ces échanges, l'importance du respect du droit du peuple congolais à la liberté d'expression et au droit de manifester avait été également soulignée". L'opinion attend donc, désormais, les révélations que devra faire la Mission des Nations Unies sur, entre autres, les contours du décès de Rossy Mukendi.