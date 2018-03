Congo-Brazzaville: Concours de la meilleure copie en logistique - La deuxième édition a été lancée

Initiée par l'Association des logisticiens du Congo (ALC) que dirige Dominique Koumou Boulas, la deuxième édition du concours de la meilleure copie en logistique a commencé, le 28 février, à l'université de Loango située à Pointe-Noire.

Le concours a entre autres objectifs de valoriser les métiers de la logistique au Congo, détecter les talents parmi les étudiants et les motiver à la recherche de l'excellence. Pour cette deuxième édition, près de deux cents étudiants partant de la première à la troisième année de licence ont pris part à ce concours dans la ville de Pointe-Noire.

L'épreuve a consisté, en une séance de deux heures et demie, de répondre à un certain nombre de question à travers une épreuve écrite. Par exemple, donner de façon détaillée avec exemple l'utilité et l'inconvénient du stock, la différence logistique qui existe entre un transitaire et un consignataire du navire d'une part et d'autre part entre un magasinier et un cariste concernant les étudiants en première année. Pour les étudiants de deuxième année, il leur est demandé de donner la différence logistique qui existe entre l'entrepôt moderne et le magasin d'une part et entre le port maritime et le port sec d'autre part, ou encore la différence détaillée entre les coûts de possession et les coûts d'acquisition des stocks dans le cadre de leur aspect financier.

Les meilleures copies seront connues pendant le lancement des journées de la logistique qui auront lieu les 6 et 7 mars à l'hôtel Elaïs sous le patronage du ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande. Dans son intervention, le président de l'ALC a indiqué que la raison principale, qui a motivé son association a organisé ce concours, est de motiver les étudiants congolais à comprendre la nécessité et la maîtrise des métiers de transport et de logistique. « Le marché du transport et de la logistique prend ainsi une importante croissance dans toutes les entreprises et dans tous les secteurs de l'économie. C'est un secteur qui présente beaucoup d'opportunité d'emploi. Voila pourquoi il est important de privilégier la formation », a-t-il dit. Notons que cette activité a connu la présence de Théodore Tchicaya, président fondateur de l'Université de Loango.