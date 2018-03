Congo-Brazzaville: Demande de visa français - Jean Luc Delvert échange avec les opérateurs économiques congolais

Le consul général de France, Jean Luc Delvert, a rencontré les responsables et les représentants des PME, le 27 février, à la Chambre de commerce de la ville océane pour apporter un éclairage sur la procédure et la constitution des dossiers de demande de visa.

L'activité a été organisée conjointement par la Chambre de commerce, qui a été représentée par son président Didier Sylvestre Mavouezela, et le consulat général de France en vue de discuter avec les opérateurs économiques sur les questions de visa "qui ne devrait plus être un sujet tabou". Cette rencontre découle d'un constat que certains opérateurs ont des difficultés pour bien constituer leurs dossiers. Et ils obtiennent souvent des refus à cause de l'incohérence entre certaines pièces justificatives et les conditions de séjour en France, surtout de la fraude documentaire (présence de faux documents dans les dossiers) qui ne cesse d'augmenter.

Les retrouvailles ont permis à Jean Luc Delvert et Soumya Zelmat, vice-consul général de France qui l'accompagnait de sensibiliser, entre autres, aux risques liés à cette fraude documentaire, la constitution des dossiers et la procédure à suivre pour obtenir le visa. Les opérateurs ont été informés de la possibilité de faire des demandes de visa français en ligne sur le site « France visa » et de suivre toutes les étapes, c'est-à-dire du dépôt de dossier jusqu'à la délivrance du visa, grâce à la quittance qui est délivrée après le paiement de frais d'inscription au visa.

Les échanges qui ont suivi ont porté sur les délais de rendez-vous qui sont parfois très longs, le coût élevé du crédit (4.000 FCFA) pour l'appel en vue de la prise de rendez-vous, sur la manière de procéder en cas d'urgence et sur le visa de circulation que les opérateurs ont la possibilité d'obtenir. Cette rencontre marque ainsi le début d'un dialogue entre le consulat général de France et les opérateurs économiques qui ont été invités à œuvrer pour établir des relations de confiance afin de faciliter les choses en matière de demande de visa français.