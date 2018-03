Tunisie: Moody's pointe le niveau élevé des créances douteuses du pays

"Nous estimons que les crédits non performants des banques tunisiennes vont se stabiliser, mais demeurerontnt élevés autour de 15% du total des crédits, au terme de 2017. Cette stabilisation sera tributaire de la croissance soutenue des crédits et de l'assouplissement de politiques rigides concernant particulièrement, le secteur bancaire public, qui a le niveau le plus élevé de crédits non performants (22%)", a déclaré le vice-président, responsable en chef des crédits auprès Moody's, Olivier Panis.

En ce qui concerne les conditions de la liquidité, l'agence fait état d'une augmentation des problèmes de liquidité dans le système bancaire tunisien, compte tenu du "niveau historique", des besoins en liquidité des banques, qui ont atteint 11 milliards de dinars, en janvier 2018, contre seulement 7 milliards de dinars un an plus tôt.

La progression de l'investissement étranger en Tunisie, le rétablissement de secteurs tels que les mines et l'agriculture, ainsi qu'un certain nombre de réformes visant à améliorer le climat des affaires devraient stimuler la reprise économique, selon ce document.

