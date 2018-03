Sénégal: Cicad, hôtel, stade omnisports, gare des gros porteurs... - L'empreinte turque à Diamniadio

Un certain nombre de projets parmi les plus importants du Pôle urbain de Diamniadio portent la signature de la Turquie et d'entreprises turques : Cicad, Hôtel 5 étoiles, Stade omnisports, Gare des gros porteurs, Marché d'intérêt national, Parc d'exposition. Ce qui illustre le dynamisme de l'axe Dakar-Ankara.

Diamniadio, par un temps frisquet d'un jour de samedi, en contrebas de l'autoroute à péage, en face du Parc industriel et ses édifices aux baies vitrées d'un jaune scintillant, un bâtiment imposant aux courbes rondes a fini de se dessiner. Malgré ses hauts murs, on peut apercevoir, par un interstice, des rangées de tribunes qui ceinturent l'enceinte. Le fourmillement sur le chantier donne une idée sur le rythme de travail qu'impriment les ouvriers à «Dakar Arena». Lancés en 2016, les travaux de ce stade omnisports aux formes ovoïdes rappelant quelque peu l'architecture du célèbre Colisée de Rome, avancent à grand pas.

Quelques centaines de mètres plus loin, sur le même alignement, l'hôtel 5 étoiles Radisson se dresse, flambant neuf. Inauguré à la veille de l'ouverture et de la mise en service de l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd), ce réceptif hôtelier de luxe dispose de 152 chambres. En plus des prestations qu'il propose, il va, sans nul doute, contribuer à la valorisation du Centre international de conférence, Abdou Diouf (Cicad), qu'il jouxte. Cette dernière infrastructure est la toute première à avoir été concrétisée à Diamniadio. C'était en 2014, pour les besoins du 15ème Sommet de la Francophonie dont elle a accueilli la cérémonie officielle et les travaux des chefs d'Etat et de gouvernement.

A ce titre, le Cicad peut être considéré comme le germe de ville, la clé de voûte de Diamniadio, car c'est à partir de ce bâtiment que tous les autres ont été pensées, conçues et structurées. Entre le «Dakar Arena» et l'Hôtel Radisson, le site du futur Parc d'exposition don les travaux n'ont pas encore pris leur vitesse de croisière. Même constat aux chantiers contigus du Marché d'intérêt national et de la Gare des gros porteurs niché à quelques 300 mètres de la bretelle qui relie l'autoroute à péage à la route Nationale 1, derrière le Parc industriel. Une charpente métallique domine les lieux où s'affairent quelques ouvriers.

Depuis le lancement du Pôle urbain en mai 2014, Diamniadio ne cesse de se transformer. Ici, tout est chantier. Le quotidien est rythmé par le ballet incessant des camions et le bruit assourdissant des engins mécaniques. Petit à petit, les éléments qui devront en faire une ville mixte qui réponde aux exigences d'une cité moderne regroupant des quartiers administratifs, des zones d'habitations mixtes, des zones industrielles, des universités et centres de recherche, une Cité du Savoir, des espaces d'affaires et des infrastructures sportives, sont en train de se mettre en place.

Qu'ont donc en commun le Centre international de conférences Abdou Diouf (Cicad), l'Hôtel Radisson, le Parc d'exposition, le Stade omnisports, la Gare des gros porteurs et le Marché d'intérêt national? Leur dénominateur commun, c'est qu'ils sont réalisés par des entreprises, investisseurs et développeurs turcs en partenariat avec des entreprises locales.

Plus grand marché couvert de la sous-région

Le marché d'intérêt national, en forme de U, sera le plus grand marché couvert d'Afrique de l'ouest. S'étendant sur une superficie de 24 ha, il est conçu pour être un véritable marché de gros à l'image de Rungis en France et de Bursa en Turquie avec des équipements commerciaux ultramodernes. Outre toutes les commodités d'un marché moderne, il abritera 137 magasins de 75 à 150 m2 avec des chambres froides intégrées pour le stockage des produits agricoles, une chambre froide commune de 750 m2, de grands halls réservés aux produits de cueillette, 1.000 m2 de boutiques extérieures...

Quant à la gare de gros porteurs, elle sera édifiée sur une superficie de 9 ha. Elle comprendra une grande aire de stationnement pour 187 camions gros porteurs et autres véhicules avec une possibilité d'extension ; de grands hangars, des magasins de stockage et chambre froide pour le stockage des produits secs ou frais, des bâtiments techniques et administratifs, une station de maintenance. Le coût de ces deux projets réalisés par l'entreprise turc Dm Holding, est estimé à 110 millions de dollars.

L'évolution des travaux de ces deux projets est suivie de très près, selon Gallo Bâ, Directeur général de la Société de gestion des infrastructures publiques des Pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (Sogip). «Les charpentes métalliques qui vont constituer le marché ont été déjà commandées et les travaux vont s'accélérer», a-t-il assuré.En ce concerne le complexe sportif «Dakar Arena», le niveau d'exécution des travaux est estimé à 66 %.

La réception et l'inauguration sont prévues courant mois de juillet, d'après le Dg de la Sogip. «Ce complexe sportif multifonctionnel de 15.000 places est, à l'image de Bercy à Paris, destiné à accueillir tous les spectacles sportifs : basket, handball, tennis, volley, boxe sans compter les concerts qui pourraient y être organisés», a expliqué Gallo Bâ dont la structure est le maître-d'ouvrage de tous ces projets.

Le Parc d'exposition appelé «Dakar expos center» ne sera pas une réplique du Cices. Il abritera, sur une superficie de 20.000 m2, des manifestations culturelles et commerciales de dimension internationale et offrira une meilleure gamme de choix aux acteurs culturels et économiques.

Partenariat gagnant-gagnant

La première pierre étant déjà posée depuis 2016 par le président Macky Sall, les travaux vont s'accélérer et se terminer d'ici à la fin de l'année, selon le Dg de la Sogip.

A côté de ces projets déjà concrétisés ou en voie d'être concrétisés, il y a ceux qui n'ont pas encore démarré. Parmi ceux-ci, on peut citer la fabrique industrielle de mobiliers modernes et la tour D-Tower de 35 étages que le holding turc Dm compte réaliser dans la même zone. Cette usine qui va nécessiter un investissement de 35 milliards de FCfa devrait générer, aussi bien dans la phase d'exécution que dans la phase d'exploitation, plus de 1.000 emplois, avait fait savoir Ismaila Dogan, Pdg de Dm Holding, lors du lancement de la seconde génération de projets à Diamniadio en 2016.

Actuellement, près de 500 Sénégalais travaillent dans ces différents chantiers sans compter les entreprises locales de sous-traitance, certains bureaux de contrôle sénégalais et les cabinets d'architecture. «Pour dire que l'expertise sénégalaise est également mise à contribution dans ces chantiers. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Nous espérons créer des emplois permanents dans l'exploitation de ces infrastructures», a expliqué le Dg de la Sogip dont la mission est de concevoir des projets d'intérêts publics, de les réaliser, de chercher les financements et de veiller à leur rentabilité financière.