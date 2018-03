Togo: Le personnel de SOTRAL n'a pas aimé

En consultant les revendications, on note qu'ils réclament donc la restitution des 8.000F cfa de diminution opérée sur leurs salaires à partir de Janvier 2018, une grille salariale tenant compte d'une classification catégorielle et les échelons, le relèvement de la durée des prêts bancaires au personnel de la SOTRAL...

A tout prendre, ces employés de cette société qui assure le transport en commun avec des bus à travers Lomé et certains quartiers périphériques, expriment à travers cette grève, leur ras-le-bol, quant au refus de l'employeur de leur assurer de meilleures conditions de vie et de travail.

C'est en tout cas pour faire constater sa colère face à une telle mesure et autres doléances posées que le personnel de la société SOTRAL Togo est en grève depuis ce mercredi et ceci pour trois jours.

