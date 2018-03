Ile Maurice: PhoenixBev investit Rs 200 millions dans des équipements écoénergétiques

«PhoenixBev représente pour moi un exemple à suivre», a déclaré le Premier ministre, Pravind Jugnauth, le lundi 26 février. Il participait à l'inauguration d'une nouvelle unité de mise en canette au coeur de la brasserie de PhoenixBev, leader en produits agro-alimentaires et de la distribution sur le marché local.

Pour cause, créée cinq ans avant que le pays n'accède à l'Indépendance, PhoenixBev, auparavant Mauritius Breweries Ltd, ne vieillit pas. Elle tient son équilibre avec aisance entre les deux facteurs indispensables à la survie d'une entreprise moderne : un intérêt permanent pour les innovations et le recours à un mode de développement écologique.

24 000 canettes par heure

PhoenixBev, dont les valeurs sont cotées à la Bourse, n'a pas fait dans la dentelle s'agissant de l'innovation. Les Rs 200 millions investies ont débouché sur l'installation d'équipements capables de produire quelque 24 000 canettes de différents formats par heure, allant du 150 ml au 750 ml, en passant par les canettes classiques de 330 ml.

Ces nouvelles installations augmentent la capacité de PhoenixBev à produire et à emballer de nouvelles gammes de produits telles que les boissons plates et gazeuses tant pour les marchés locaux qu'internationaux. «L'innovation est le leitmotiv qui booste PhoenixBev à viser toujours plus haut, plus loin, pour offrir le meilleur aux Mauriciens et au pays», soutient Bernard Theys, Chief Executive Officer de PhoenixBev.

Besoins changeants des consommateurs

«Cette quête constante pour l'innovation a permis l'introduction d'une panoplie de produits divers, répondant aux besoins changeants de nos consommateurs à la recherche de boissons hypocaloriques», a-t-il ajouté. «La somme de Rs 500 millions a ainsi été injectée dans une unité de production ultramoderne à Nouvelle-France l'année dernière. Et avec cette nouvelle ligne de production de canettes, nécessitant un investissement d'environ Rs 200 millions, la compagnie démontre, une fois de plus, son engagement ferme dans le secteur manufacturier et à développer davantage l'industrie des boissons.»

Ces installations sont équipées d'une technologie écoénergétique qui permet un contrôle rigoureux de la consommation d'eau de cette unité de production de canettes. Il s'agit là d'un facteur de développement durable qui vient s'ajouter à la liste d'initiatives existantes et qui découle de la politique adoptée par la société pour réduire l'impact de ses activités sur l'environnement.

Traitement des eaux usées

Parmi ces initiatives figurent, entre autres, le traitement des eaux usées grâce à une station d'épuration, le recyclage des emballages en carton, en plastique, des déchets en carton et en plastique, des produits en verre à la Mauritius Glass Gallery, de même que le recyclage des emballages en plastique solide, le Polyéthylène téréphtalate, qui a atteint jusqu'ici un taux de 50%, ou encore la mise en place d'un système de consigne sur les bouteilles en verre.

Lors de son intervention, Pravind Jugnauth a mis en exergue le rôle du secteur industriel dans le pays. «L'industrie est un élément essentiel pour l'avenir de notre pays car elle demeure la base de notre dynamisme économique. Elle a un effet entraînant sur les autres secteurs d'activités. Elle représente 13,3% de notre produit intérieur brut. Elle emploie plus de 98 000 personnes. Il n'y aura donc pas de politique de croissance et d'emploi sans une action déterminée en faveur du développement de l'industrie.»

Renouveau industriel

Le Premier ministre a indiqué que c'est la raison pour laquelle son gouvernement «s'est engagé dans une démarche d'accompagnement en instaurant une série de mesures pour répondre au défi immédiat de perte de compétitivité. Et dans le long terme, le but est de renforcer l'attractivité de notre pays et d'inverser la décroissance de ce secteur». Il a cité d'autres mesures, notamment le Speed-to-Market Scheme dont l'objectif est de soutenir les sociétés exportatrices et l'exonération fiscale pour une durée initiale de huit ans aux nouvelles sociétés manufacturières high-tech.

Le chef du gouvernement dit s'attendre à un renouveau industriel. «Notre stratégie consiste à identifier et développer des créneaux à haute valeur ajoutée axés vers l'exportation», a-t-il souligné. Il estime que le rôle de l'Economic Development Board (EDB) sera primordial sur ce plan. «L'EDB sera appelé à être le fer de lance du renouveau industriel. L'enjeu, c'est de pouvoir amorcer un puissant effort de productivité et d'innovation afin d'éviter tout risque de retard ou de stagnation dans le développement et la progression des secteurs vitaux. L'enjeu, c'est aussi de créer de nouveaux emplois industriels et des services aux entreprises, durablement ancrés sur le territoire et dans des secteurs à forte valeur ajoutée.»