Ile Maurice: MauBank-Hinduja - Le deal signé avant fin mars

Deuxième banque d'État après la SBM Ltd et troisième banque domestique après celle-ci, la MauBank compte s'appuyer sur ce partenariat stratégique, si le deal est concrétisé, pour passer à un autre palier de son développement. Notamment en projetant de doubler ses parts de marché d'ici trois à quatre ans. «La MauBank a une valeur comptable de Rs 3,1 milliards mais il faut compter sur ses dépôts qui se chiffrent à plus de Rs 30 milliards et de la valeur que le nouveau partenaire stratégique y apportera», laisse entendre la direction de la banque.

