Ile Maurice: Abus sexuel sur les enfants - Les différents acteurs se concertent

Elle ajoute que ce sous-comité soumettra un rapport au bout de ses délibérations. Ce document sera inclus dans le rapport annuel du bureau de l'Ombudsperson for Children et qui sera soumis à la présidente de la République, en fin d'année.

«Il y a beaucoup de travail qui se fait à différents niveaux - le bureau de l'Ombudsperson for Children et celui du Directeur des poursuites publiques, la police, les organisations non gouvernementales, entre autres. Mais chacun fonctionne séparément. L'idée était d'amener les acteurs ensemble, dans l'intérêt supérieur de l'enfant», explique l'Ombudsperson for Children, Rita Venkatasawmy.

