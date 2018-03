Ile Maurice: Saint-Hubert et Saint-Hilaire - Ces voisins isolés

Une fois n'est pas coutume, le MMM et le PTr sont sur la même longueur d'onde. Ils réclament la… Plus »

Cependant, Saint-Hilaire et Saint-Hubert se retrouvent isolés, victimes de leur éloignement des grands villages. Si les transports publics connectent Mahébourg et Curepipe à ces localités, la régularité fait souvent défaut. «Cet isolement, ajouté au manque de loisirs est un gros problème dans cette localité. Et c'est pour cela que depuis une quinzaine d'années déjà nous accompagnons les enfants à travers des activités et un suivi scolaire», indique Ruben Armoogum, travailleur social.

Contrairement à l'ancien camp sucrier à présent déserté, Saint-Hilaire grouille de vie. C'est une cité résidentielle qui date des années 1940 et qui a été inaugurée par Sir Hilary Blood. C'est en souvenir de cet homme qui a été gouverneur britannique de Maurice entre 1949 et 1953 que la localité a hérité de son nom.

