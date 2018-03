Angola: L'Exécutif apprécie la nouvelle proposition de loi sur l'investissement privé

Luanda — Le Conseil des ministres a apprécié mercredi la proposition de loi sur l'investissement privé, qui établit les principes et les bases pour faciliter, promouvoir et accélérer l'application des capitaux dans le pays.

L'information est contenue dans le communiqué de presse de la 2ème session ordinaire dirigée par le Président de la République, João Lourenço.

La proposition de loi sur l'investissement privé vise à faciliter l'application du capital par des investisseurs nationaux et étrangers, ainsi que le régime d'accès aux avantages et autres facilités à accorder par l'Etat à ce type d'investissement.

Lors de cette session, le Conseil des ministres a créé l'Agence pour l'investissement privé et la promotion des exportations (AIPEX), un organe de l'administration indirecte de l'Etat dont le but est de promouvoir les investissements et les exportations.

Le communiqué explique que l'AIPEX devrait favoriser et améliorer le potentiel et les opportunités du pays, ainsi que la compétitivité des entreprises nationales dans leurs processus d'internationalisation.

Avec la création de cette entité, selon le communiqué de presse, l'intention est de changer le cadre institutionnel actuel pour l'investissement privé et de mettre en place un système unique de gestion des processus, ainsi que de promouvoir et d'encourager les exportations.

Dans le domaine des ressources minérales et pétrolières, le Conseil des ministres a analysé un document juridique approuvant le régime juridique et fiscal pour le développement des découvertes marginales des ressources pétrolières.

Ce diplôme, précise le communiqué, définit les incitations et la procédure d'ajustement des conditions contractuelles et fiscales applicables aux zones de marges éligibles.

Le Conseil des ministres a également examiné un autre diplôme établissant les termes et conditions applicables à l'activité de recherche supplémentaire dans les zones de développement, afin de permettre la découverte de ressources supplémentaires dans le cadre d'une concession.

Ces diplômes seront également envoyés à l'Assemblée nationale pour autorisation législative.

Toujours dans ce domaine, le Conseil des ministres a apprécié les règles et procédures de passation des marchés publics dans le secteur pétrolier pour l'acquisition de la qualité de la concessionnaire nationale associé au processus d'appel d'offres pour l'achat de biens et services par les investisseurs, contenant les délais ajustés.

L'organe consultatif du Président de la République s'est aussi penché sur le régime juridique de l'abandon de puits et démantèlement des installations pétrolières et gaz, diplôme qui établit les règles et procédures que la concessionnaire nationale doit prendre en considération afin d'assurer l'intégrité humaine et environnementale, ainsi que de garantir les moyens financiers nécessaires à la couverture des dépenses découlant de cette activité.

Le Conseil des ministres a encore analysé un décret présidentiel établissant les règles annuelles d'exécution du budget général de l'Etat.

Dans le cadre des actions qui sont développées pour améliorer la qualité de la dépense publique, le Conseil des ministres a créé l'Unité technique contractuelle publique et a approuvé le respectif règlement qui institue la Figure du gestionnaire de projet ou de contrat.

Plan directeur approuvé de Luanda

Le Conseil des ministres a approuvé le Plan directeur général métropolitain de Luanda, outil de planification urbaine qui intègre la carte d'aménagement de la croissance et de des transformations à opérer à Luanda, afin de veiller à ce que les futurs investissements publics et privés soient en ligne avec un objectif commun.

Le plan fournira à la province de Luanda plus d'infrastructures techniques et des équipements supplémentaires, les écoles, les hôpitaux, les parcs communautaires et d'autres, préservant l'environnement et le patrimoine culturel, ainsi que son caractère urbain et identité, la rendant plus habitable, ville internationale et intégrée.

Création de l'institut de supervision des travaux de construction civile

La réunion a créé l'Institut national des travaux publics, organe qui a pour objectif de réglementer et de superviser la qualité et les critères d'élaboration de projets, des techniques d'exécution des travaux de génie civil.

Réforme de la justice

Dans le cadre de la réforme du système judiciaire, le Conseil des ministres a analysé la proposition de loi approuvant le Code pénal angolais, un instrument juridique qui protège les actifs juridiques essentiels pour la sauvegarde et le développement de l'État, des institutions et des citoyens qui en font partie.