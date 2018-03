Angola: Luanda, Bengo et ZaIre avec de fortes pluies

Luanda — Les provinces angolaises de Luanda, Bengo et ZaIre sont considérés, jusqu'à 18 h de mercredi, comme des zones de risque en raison des pluies intenses, parfois fortes et accompagnées de tonnerre et des décharges électriques conséquentes.

Selon l'Institut national de météorologie et géophysique (INAMET), il est prévu des périodes d'apparition d'averses ou de la pluie, qui peut être modérée à forte pouvant atteindre entre 25 et 50 mm de précipitations en 24 heures, accompagnée par des tempêtes, dans le nord de Bengo, municipalités situées dans la partie nord de Luanda et certaines dans la partie sud de Zaere.

L'institut recommande également ces mesures de précaution et de sécurité, compte tenu du risque de choc électrique et de fortes pluies.

Ainsi, les températures extrêmes (minimum et maximum) en degrés centigrades prévues pour les principales villes de l'Angola, jusqu'à 18 heures d'aujourd'hui sont: Luanda 22/28, Cabinda 23/29, Sumbe 23/27, Caxito 24/29, Mbanza Kongo 23/27, Uíge 20/26 , Ndalatando 21/26, Malanje 18/26, Dundo 18/27, Saurimo 18/26, Benguela 22/29, Huambo 10/24, Cuito 14/24, Luena 18/26, Lubango 14/30, 1Menongue 8/26, Mocamedes 20/27 et Ondjiva avec 18/33 degrés centigrades Ondjiva.