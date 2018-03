Angola: Le secrétaire d'État à la réunion des ministres en Afrique du Sud

Luanda — Une délégation conduite par le secrétaire d'Etat au Travail et à la Sécurité sociale du ministère de l'Administration Publique, Travail et Sécurité sociale (MAPTSS), Manuel de Jesus Moreira, représentera le pays à la réunion des ministres et partenaires sociaux du secteur de l'emploi de la SADC, qui se tiendra au Cap (Afrique du Sud) les 1er et 2 mars 2018.

La réunion vise à contribuer à discuter d'un avenir intégré pour la Région en explorant les moyens et approches pour encourager la collaboration, réduire progressivement le chômage, les inégalités et la pauvreté à travers des politiques d'emploi qui facilitent la croissance économique inclusive dans tous les pays.

La rencontre va encore promouvoir les droits du travail, la connectivité, la cohérence des politiques et l'inclusion, en vue de fournir des canaux d'emploi pour les sociétés et les économies au bénéfice de tous les pays et peuples de l'Afrique australe.

Les ministres travailleront sur la base des résultats des réunions précédentes et du cadre international pertinent, notamment le Plan stratégique indicatif de développement régional (RISDP), l'Agenda 2063 de l'Union africaine et l'Agenda 2030 de l'ONU pour le développement durable.

Les sujets convenus lors de la réunion précédente seront évalués par les ministres et partenaires sociaux de la région Australe africaine au cours des deux jours, en particulier en matière de surveillance et le degré d'engagement des décisions respectives par les pays membres, y compris la feuille de route de la stratégie pour l'industrialisation de la région de la SADC 2015/2063.