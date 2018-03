Angola: La ministre de l'Éducation défend la revitalisation du sport scolaire

Six morts, huit blessés, des milliers de maisons inondées, des chutes d'arbres et des embouteillages sont… Plus »

Elle a souligné qu'il était nécessaire que le sport scolaire établisse une politique de coopération et de partenariat continu avec les fédérations sportives, les administrateurs municipaux, les entrepreneurs et la société civile, en tant que moyen de contribuer à sa massification dans les écoles.

Maria Cândida Teixeira, qui intervenait à l'ouverture de la saison sportive scolaire 2018/2019, sous la devise « L'école du sport, un engagement envers le présent et l'avenir de l'enfant », a déclaré que la pratique sportive était bénéfique pour la santé humaine et permettait également de découvrir de nouveaux talents au sein des élèves.

