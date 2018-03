Mali: Premier point d'échange Internet (IXP) du Mali - L'ère de la souveraineté numérique

Le ministre a enfin rassuré que son département reste ouvert aux initiatives de développement de contenus maliens et de services de messagerie gratuits pour les Maliens à l'image de Yahoo, Gmail, etc.

Le patron de l'Amrtp a aussi a affirmé que ce nouveau procédé permettra aux consommateurs d'accéder facilement aux données des structures gouvernementales qui leur sont destinées et aux universités et écoles de s'interconnecter pour satisfaire leur besoin de partage d'informations.

Ce lancement est l'aboutissement d'un long processus. Le premier jalon d'implémentation d'un point IXP au Mali ayant été posé en 2013. D'où le soulagement du président de l'Autorité malienne de régulation des télécommunications/TIC et des postes (Amrtp), Cheick Sidi Nimaga. «Mettre en commun les ressources de différentes connexions aussi bien privées que publiques pour échanger sans transiter par l'extérieur, du trafic Internet national sera désormais possible au Mali», a-t-il souligné.

Le ministre de l'Economie numérique et de la Communication a lancé, le jeudi 22 février, au siège de l'Amrtp, le premier point d'échange Internet (IXP) du Mali. Avec le lancement de ce nouveau service, le Mali sécurise non seulement son trafic national, mais il optimise surtout la bande passante à l'international.

