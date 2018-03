Sénégal: Aéroport international Blaise Diagne - La visite éclair de Erdogan a changé le cours de l'histoire

Si l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) a pu enfin être achevé et mis en service, c'est, en grande partie, grâce à la Turquie à travers deux sociétés : Summa et Limak.

Début février 2016. Le chantier de l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) est à l'arrêt depuis quelques mois du fait de divergences d'ordre financier entre l'Etat du Sénégal et le constructeur Saudi Bin Laden Group. Après plusieurs avenants signés depuis 2007 avec le groupe saoudien, les autorités sénégalaises refusent, cette fois-ci, de payer les 65 milliards de FCfa que réclame celui-ci pour finir les travaux dont le niveau d'exécution a atteint 85 %. On se dirige tout droit vers un énième report de la date de livraison du nouvel aéroport initialement prévue en 2010. Un nuage d'inquiétudes commence à s'amonceler sur le ciel de Diass.

Alors que tout semblait s'enliser, une visite de quelques heures, plus précisément une escale technique, le 5 février 2016, va tout chambouler : celle du président turc, Recep Tayyip Erdogan. Reçu par son homologue sénégalais Macky Sall au salon d'honneur de l'Aéroport Léopold Sédar Senghor, les deux chefs d'Etat s'entretiennent sur le partenariat bilatéral entre les deux pays puis annoncent une série d'accords de coopération parmi lesquels l'achèvement, par un consortium turc, des 15 % des travaux restants de l'Aibd.

Deux mois plus tard, le ministre en charge des Transports aériens, Maïmouna Ndoye Seck et les Directeurs généraux de Summa et de Limak signent lesdits accords. Avec le premier accord, le consortium s'engage à finir les travaux dans les huit mois qui suivent, c'est-à-dire en décembre 2016. Finalement, l'aéroport sera livré et inauguré un an plus tard.

Quant au deuxième accord, il attribue au groupement turc une concession de 25 ans pour l'exploitation du nouvel aéroport, après le retrait de la société allemande Fraport, qui gère l'aéroport de Francfort, selon les mêmes sources. La société de gestion qui a été créée à cet effet s'appelle Limak-Aibd-Summa (Las). Cette convention de concession garantit 34 % du capital de la société à l'Etat du Sénégal. Voilà donc comment une situation qui semblait désespérée s'est finalement décantée grâce au dynamisme de l'axe Dakar-Ankara.